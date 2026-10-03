Chery: Νέο αυτοκίνητο με 12ετή εγγύηση και δωρεάν service – Νέες προωθητικές ενέργειες

Η Chery ανακοινώνει πως όσοι παραγγείλουν το αυτοκίνητό τους στο περίπτερο της μάρκας στην Auto Athina θα επωφεληθούν από μοναδικά προνόμια, ενώ μέχρι τα τέλη του επόμενου μήνα ενεργοποιούνται ακόμη δύο προωθητικές ενέργειες.

Η συμμετοχή της Chery στην έκθεση Auto Athina 2026 συνοδεύεται από μια σειρά από προνόμια για όσους επιλέξουν το νέο τους αυτοκίνητο στο περίπτερο της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, οι πελάτες που θα πραγματοποιήσουν την παραγγελία τους στο πλαίσιο της έκθεσης θα επωφεληθούν από τη δωρεάν επέκταση της εγγύησης στα 12 χρόνια για όλα τα μοντέλα της γκάμας, ανεξαρτήτως συστήματος κίνησης.

Επιπλέον, ειδικά για τα plug-in υβριδικά μοντέλα της μάρκας – τα Tiggo 7 PHEV, Tiggo 8 PHEV και Tiggo 9 PHEV – προσφέρεται ως δώρο το πρώτο service.

Δύο προωθητικές ενέργειες έως τα τέλη Οκτωβρίου

Παράλληλα, η Chery λανσάρει δύο ανταγωνιστικές προωθητικές ενέργειες που απευθύνονται σε όλους τους υποψήφιους αγοραστές, ανεξάρτητα από το αν θα επισκεφθούν την συγκεκριμένη έκθεση αυτοκινήτου.

Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και έως τις 31 Οκτωβρίου 2026, το plug-in υβριδικό Tiggo 7 διατίθεται από 32.990 ευρώ, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην προηγμένη τεχνολογία Chery Super Hybrid (CSH), η οποία συνδυάζει την υψηλή απόδοση με τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου.

Ταυτόχρονα, η απόκτηση της ναυαρχίδας της μάρκας, του Tiggo 9 PHEV, γίνεται πιο προσιτή μέσω του Chery Leasing, καθώς προσφέρεται με μηνιαίο μίσθωμα 399 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) για διάρκεια 48 μηνών και 20.000 χιλιόμετρα ανά έτος, με προκαταβολή από 10.500 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).

Chery Tiggo 7

Με την υπογραφή του Spanos Group και 12ετή εγγύηση

Σε διάστημα μόλις λίγο μεγαλύτερο του ενός έτους απ την είσοδό της στην ελληνική αγορά, η Chery έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού, θέτοντας ως προτεραιότητα τη συνεχή ανάπτυξη της παρουσίας της, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και τη διαμόρφωση μιας σχέσης διαχρονικής αξίας με τον πελάτη.

Σε αυτό τον στόχο συνδράμει το Spanos Group, αποκλειστικός εισαγωγέας της Chery στην ελληνική αγορά, με μεγάλη τεχνογνωσία στον κλάδο του αυτοκινήτου.

H Chery διαθέτει 20 σημεία εξυπηρέτησης, άνω του 95% διαθεσιμότητα ανταλλακτικών στην Ελλάδα και κάθε νέο μοντέλο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 150.000 χιλιομέτρων (όποιο επέλθει πρώτο).

Για την μπαταρία υψηλής τάσης η εγγύηση ανέρχεται σε 8 έτη ή 160.000 χιλιόμετρα (επίσης όποιο επέλθει πρώτο). Παράλληλα, το Spanos Group παρέχει τη δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης κατά 5 επιπλέον έτη για τα μοντέλα, αυξάνοντας τη συνολική διάρκεια στα 12 έτη.