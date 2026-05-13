Citroen C3 Aircross με 18.900 ευρώ: Tι προσφέρει το φθηνότερο οικογενειακό SUV στην Ελλάδα

Το Citroen C3 Aircross των 100 ίππων στην εξοπλιστική έκδοση You! κοστίζει 18.900 ευρώ, τιμή που το κάνει το φθηνότερο SUV στην κατηγορία του.
Η ελληνική αγορά αυτοκινήτου, το 2026, συνεχίζει να επιβραβεύει τις προτάσεις που συνδυάζουν την ουσία με την προσιτή τιμή, και το Citroen C3 Aircross αποτελεί λαμπρό παράδειγμα.
Με μια εμπορική πορεία που εξελίσσεται με τους καλύτερους οιωνούς, το γαλλικό μοντέλο έχει καταφέρει να εδραιωθεί ως μία από τις πιο δημοφιλείς επιλογές, προσφέροντας ένα πακέτο που δύσκολα μπορεί να ανταγωνιστεί κανείς στην κατηγορία των C-SUV.
Με τιμή εκκίνησης τα 18.900 ευρώ (η οποία πέφτει στα 18.500 ευρώ με το όφελος της απόσυρσης), το μοντέλο της Citroen κατέχει τον τίτλο του φθηνότερου οικογενειακού SUV στην Ελλάδα και παράλληλα προσφέρει υψηλά επίπεδα τεχνολογίας και άνεσης, πρακτικότητα και γενναιόδωρους χώρους.
SUV σχεδίαση και γενναιόδωροι χώροι
Η εξωτερική εμφάνιση του C3 Aircross υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της Citroen, η οποία παρουσιάστηκε αρχικά στο πρωτότυπο Oli. Το αμάξωμα, μήκους 4,39 μέτρων και πλάτους 1,79 μ., διαθέτει μυώδεις γραμμές και τονισμένα φτερά που αγκαλιάζουν τους τροχούς, ενώ η απόσταση από το έδαφος που αγγίζει τα 200 χλστ., υπογραμμίζει τον SUV χαρακτήρα του και του επιτρέπει να πατάει εκτός ασφάλτου, όσο του επιτρέπουν τα ασφάλτινα ελαστικά του.
Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία C-Zen Lounge κυριαρχεί, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας και εργονομίας, ενώ μινιμαλιστικό ταμπλό, οι υφασμάτινες επενδύσεις και το καινοτόμο Head-Up Display που αντικαθιστά τον κλασικό πίνακα οργάνων, συνθέτουν μια σύγχρονη εμπειρία χρήσης. Φυσικά, η οδηγική άνεση παραμένει προτεραιότητα, με την ανάρτηση Citroen Advanced Comfort και τα επανασχεδιασμένα καθίσματα με επιπλέον αφρώδες υλικό να προσφέρουν την αίσθηση «μαγικού χαλιού» σε κάθε διαδρομή.
Η εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων είναι υποδειγματική. Το μεταξόνιο των 2,67 μ. – από τα μεγαλύτερα στην κατηγορία του– εξασφαλίζει άνεση για τους πίσω επιβάτες και διευκολύνει την πρόσβαση χάρη στο μεγάλο άνοιγμα των θυρών, το μεγάλο του ύψος των 1,66 μέτρων δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να φιλοξενεί μεγάλου αναστήματος επιβάτες στις πίσω του θέσεις, ενώ το πορτ-μπαγκάζ των 460 λίτρων καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας.
100 ίπποι και κιβώτιο 6 σχέσεων
Κάτω από το καπό της βασικής έκδοσης των 18.900 ευρώ βρίσκεται ο 1,2 Puretech κινητήρας της Stellantis. Αποδίδοντας 100 ίππους και 205 Nm ροπής, και σε συνδυασμό με το χειροκίνητο κιβώτιο 6 σχέσεων, το C3 Aircross κινείται με άνεση τόσο στην πόλη όσο και στον αυτοκινητόδρομο, με τους Γάλλους να ανακοινώνουν μέση κατανάλωση 5,9 λτ./100 χλμ. και εκπομπές ρύπων 136 γρ./χλμ. (τιμές WLTP).
Τι περιλαμβάνει η εισαγωγική You!
Η εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού You! περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, air-condition, 6 αερόσακους, LED προβολείς με φώτα ημέρας LED και αυτόματη λειτουργία προβολέων, την οθόνη στη βάση του παρμπρίζ που λειτουργεί ως Heads-Up Display, ατσάλινες ζάντες 16 ιντσών. Ουσιαστικά, η You! δεν περιλαμβάνει την κεντρική οθόνη αφής που υποστηρίζει το σύστημα infotainment, παρέχει όμως μια θέση για smartphone, πάνω στην οποία ο χρήστης μπορεί να συνδέσει το κινητό του ή κάποιο τάμπλετ και να το χρησιμοποιήσει με τον ίδιο τρόπο.
Το παρών δίνει επίσης και μια γεμάτη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης όπως σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος με αναγνώριση πεζών και δικύκλων, σύστημα προειδοποίησης πρόσκρουσης, ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, σύστημα ανίχνευσης κόπωσης του οδηγού κ.α.