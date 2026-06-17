Citroen C3: Άμεσα διαθέσιμο, με παράδοση σε 48 ώρες (+τιμές)

Το γαλλικό B-SUV είναι ετοιμοπαράδοτο, σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, στη βενζινοκίνητη έκδοση των 100 ίππων.

Η Citroen διευκολύνει την απόκτηση του δημοφιλούς C3, καθιστώντας τη βενζινοκίνητη έκδοση των 100 ίππων άμεσα διαθέσιμη, με ταξινόμηση και παράδοση σε 48 ώρες, σε περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Το Citroen C3 καταγράψει υψηλές πτήσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου, προτάσσοντας πρακτικότητα, όπως και άνεση για την οποία φροντίζει ο συνδυασμός των Advanced Comfort καθισμάτων, με τα αμορτισέρ Progressive Hydraulic Cushions που απορροφούν αρκετά αποτελεσματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων.

Το μικρό SUV (B-SUV) Citroen C3 είναι διαθέσιμο ως αμιγώς βενζινοκίνητο, υβριδικό με 48βολτη τεχνολογία και αμιγώς ηλεκτρικό.

Στη βάση της γκάμας τοποθετείται η ετοιμοπαράδοτη αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση με τον 1.200άρη PureTech των 100 ίππων και το 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Η 48βολτη υβριδική έκδοση παράγει 110 PS, συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων και εξασφαλίζει κίνηση, σε χαμηλές ταχύτητες, αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Την γκάμα ολοκληρώνουν οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις e-C3 Urban και e-C3 Comfort Range, με αυτονομία 212 χλμ. και 320 χλμ. αντίστοιχα.

Η αμιγώς βενζινοκίνητη έκδοση είναι ετοιμοπαράδοτη και στον βασικό εξοπλισμό της (έκδοση “YOU”) προσφέρει -μεταξύ άλλων- ηλεκτρικούς εξωτερικούς καθρέπτες, air condition, ανάρτηση Citroen Advanced Comfort με Progressive Hydraulic Cushions, Citroen Head Up Display με οθόνη LCD, και 6 αερόσακους.

Σε επίπεδο συστημάτων ADAS, το Citroen C3 YOU ενσωματώνει ABS, EBD, Brake Assist και ESP με Hill Assist.

Με το όφελος απόσυρσης, η τιμή του βενζινοκίνητου Citroen C3 ξεκινάει από 16.900 ευρώ (17.200 ευρώ χωρίς απόσυρση). Η Hybrid, με την απόσυρση κοστίζει από 21.500 ευρώ, η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση Urban από 17.900 ευρώ και η Comfort Range από 19.900 ευρώ. Στις ηλεκτρικές εκδόσεις συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά».

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