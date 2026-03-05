Citroen C3: Κορυφαίο σε πωλήσεις μοντέλο στην Ελλάδα και τον Φεβρουάριο

Μετά τον Ιανουάριο, το γαλλικό μικρό SUV πρωταγωνίστησε και τον δεύτερο μήνα του τρέχοντος έτους.

Το Citroen C3 συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στην ελληνική αγορά, καθώς μετά τον Ιανουάριο αναδείχθηκε πρώτο σε πωλήσεις μοντέλο ανεξαρτήτως κατηγορίας και τον Φεβρουάριο.

Ειδικότερα, τον περασμένο μήνα κατέγραψε 601 ταξινομήσεις, ενώ κατέκτησε μερίδιο 16,5% στην κατηγορία B-SUV, την πιο δημοφιλή και ανταγωνιστική κατηγορία της ελληνικής αγοράς.

Σε επίπεδο εκδόσεων, τη μεγαλύτερη διείσδυση στις πωλήσεις πέτυχε η βενζινοκίνητη έκδοση του μοντέλου, ενώ ακολούθησε η υβριδική, γεγονός που καταδεικνύει την ισορροπημένη και ευέλικτη γκάμα του C3, ικανή να καλύψει ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Η επιτυχία του Citroën C3 βασίζεται στον ολοκληρωμένο χαρακτήρα του. Το γαλλικό B-SUV φέρει μοντέρνα σχεδίαση και πλήρη γκάμα εκδόσεων, ενώ διακρίνεται και για την άνεσή του χάρη στην ανάρτηση Citroen Advanced Comfort. Επιπλέον φέρει ευρύχωρο και εργονομικό εσωτερικό, καθώς και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης.

Σε επίπεδο συστημάτων κίνησης, προσφέρεται σε αμιγώς βενζινοκίνητες, 48βολτες υβριδικές και 100% ηλεκτρικές εκδόσεις. Εισαγωγική είναι η βενζινοκίνητη με 1.200άρη PureTech κινητήρα των 100 PS που συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο.

Ιδιαίτερα θετική είναι και η εικόνα στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα, όπου η Citroen κατέκτησε τη 2η θέση της αγοράς, ενώ στην κατηγορία των κλειστών Van – στις κατηγορίες δηλαδή που έχει παρουσία – αναδείχθηκε 1η σε πωλήσεις, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της μάρκας στις επαγγελματικές μετακινήσεις. Επιπρόσθετα, σημαντική είναι και η πρωτιά του νέου Citroen C3 VAN στην κατηγορία του.