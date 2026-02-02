Citroen C3: Πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ελλάδα τον Ιανουάριο – Πόσο κοστίζει το best-seller

Συνδυάζοντας ευρυχωρία, άνεση και μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, το Citroen C3 κατάφερε να αναρριχηθεί στην κορυφή της λίστας με τα best-sellers μοντέλα της ελληνικής αγοράς.

Με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μπήκε το 2026 για τη Citroen, μιας και το τέλος Ιανουαρίου βρήκε το C3 στη κορυφή των ταξινομήσεων καινούργιων αυτοκινήτων στην ελληνική αγορά, ανεξαρτήτως κατηγορίας.

Προτάσσοντας ευρυχωρία, πρακτικότητα, άνεση και μια πλήρη γκάμα συστημάτων κίνησης, το γαλλικό μοντέλο σημείωσε 520 ταξινομήσεις (μερίδιο 13,6% στα B-SUV) που του χαρίζουν την πρώτη θέση όχι μόνο στην κατηγορία των B-SUV, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.

Το Citroen C3 αποτέλεσε τον πολιορκητικό κριό της γαλλικής μάρκας, η οποία ταξινόμησε συνολικά 822 αυτοκίνητα, καταλαμβάνοντας μερίδιο αγοράς της τάξης του 8,1%. Πολύ καλές επιδόσεις σημείωσαν και άλλα μοντέλα της Citroen, όπως τα C3 Aircross, C4 και C5 Aircross.

Τα δυνατά χαρτιά του best-seller

Με μήκος 4.015 χλστ., πλάτος 1.755 χλστ. και ύψος 1.577 χλστ., το Citroen C3 μπορεί να ελίσσεται απρόσκοπτα εντός του αστικού ιστού, δίχως να στερείται εκδρομικού ταλέντου. Στο εσωτερικό του θα βολευτούν με άνεση τέσσερις ενήλικες, με αρκετό αέρα για τα γόνατα και το κεφάλι τους, αλλά και πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για μικροαντικείμενα.

Την έμφαση του C3 στην άνεση αναδεικνύουν, επίσης, τα πιο αφρώδη καθίσματα Citroen Advanced Comfort, όπως και η Advanced Comfort ανάρτηση με στάνταρ τα Progressive Hydraulic Cushions. Η ανάρτηση αναβαθμίζει σημαντικά την απόσβεση και διαχειρίζεται με μαεστρία τις πολλές κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων.

Σύμμαχο του μοντέλου στο εμπορικό ταξίδι του στην ελληνική αγορά αποτελεί επίσης η μεγάλη γκάμα συστημάτων κίνησης που απαρτίζεται από αμιγώς βενζινοκίνητες, 48βολτες υβριδικές και 100% ηλεκτρικές εκδόσεις.

Εισαγωγική έκδοση είναι η βενζινοκίνητη με 1.200άρη PureTech κινητήρα των 100 PS που συνδυάζεται με 6άρι μηχανικό κιβώτιο. Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 18.300 ευρώ, στο επίπεδο εξοπλισμού “YOU”.

Για όσους θέτουν σε πρώτο πλάνο τη χαμηλή κατανάλωση καυσίμου, ενδείκνυται η 48βολτη υβριδική έκδοση με τον ίδιο κινητήρα των 1,2 λτ. που επικουρείται από ηλεκτρομοτέρ, αυξάνοντας τη συνδυαστική ισχύ σε 110 PS. Το συγκεκριμένο σύστημα κίνησης συνδυάζεται αποκλειστικά με 6τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, ενώ μεγάλο προσόν της εν λόγω έκδοσης του C3 είναι ότι σε ήπιες συνθήκες κίνησης εντός του αστικού ιστού καταναλώνει αποκλειστικά ηλεκτρική ενέργεια.

Την γκάμα συμπληρώνει το αμιγώς ηλεκτρικό C3 (e-C3) των 113 ίππων που πλέον είναι διαθέσιμο και με μικρότερη μπαταρία (χωρητικότητα: 30 kWh) η οποία προσφέρει έως 212 χλμ. αυτονομίας (συνδυασμένος κύκλος WLTP) και έως 302 χλμ. σε αστική χρήση.

Διατίθεται στην τιμή των 17.990 ευρώ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), που είναι χαμηλότερη από την αντίστοιχη θερμική έκδοση – Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Τέλος, το μοντέλο -μαζί με τα C3 Aircross, C4 και C5 Aircross- εντάσσεται στο πρόγραμμα «Απόσυρση από τη Citroen», μια εύκολη και συμφέρουσα λύση για όσους θέλουν να αφήσουν πίσω το παλιό τους αυτοκίνητο και να περάσουν σε ένα πιο σύγχρονο, οικονομικό και οικολογικό μοντέλο.