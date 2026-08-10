Citroen C4: Με προνομιακή τιμή στην αυτόματη έκδοση Hybrid των 145 ίππων

Με αιχμή την άνεση, την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστική τιμή, το Citroen C4 Hybrid των 145 ίππων αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση στην κατηγορία των οικογενειακών μοντέλων.

Η Citroen έχει καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη του ελληνικού κοινού, προτάσσοντας μια πλήρη γκάμα μοντέλων που συνδυάζουν στιλ, πρακτικότητα, άνεση και πληθώρα επιλογών σε συστήματα κίνησης.

Περίοπτη θέση στην γκάμα της έχει το Citroen C4, ένα μοντέλο που υιοθετεί στο ακέραιο τις θεμελιώδεις αρχές της γαλλικής μάρκας, διατιθέμενο παράλληλα σε προνομιακή τιμή.

Ελκυστική επιλογή συνιστά το C4 Hybrid των 145 ίππων, το όποιο διεκδικεί με μεγάλες αξιώσεις την προσοχή του καταναλωτικού κοινού, καθώς είναι διαθέσιμο στην τιμή των 22.900 ευρώ.

Αφορά στην έκδοση Plus Pack που περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και συνδεσιμότητας, καθίσματα και αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort, οθόνη αφής 10’’, 3 θύρες USB, κάμερα οπισθοπορείας, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος κ.α.

Κάτω από το καπό της Hybrid έκδοσης των 145 ίππων βρίσκεται ένας αναβαθμισμένος, εξηλεκτρισμένος 3κύλινδρος υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 1.2 PureTech που συνεργάζεται με 48βολτη υβριδική τεχνολογία.

Ο θερμικός κινητήρας αποδίδει 136 ίππους και πλαισιώνεται από ηλεκτρομοτέρ 29 ίππων για συνδυαστική απόδοση 145 ίππων, ενώ η δύναμη φτάνει στους μπροστινούς τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων.

Χάρη στο προηγμένο υβριδικό του σύστημα, το C4, ειδικά σε αστικές συνθήκες, κινείται για αρκετή απόσταση αμιγώς ηλεκτρικά, με ό,τι συνεπάγεται αυτό σε επίπεδο κατανάλωσης καυσίμου.

Τα 156 χλστ. που χωρίζουν το μοντέλο από το έδαφος προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε ένα φιλόξενο εσωτερικό, κατασκευασμένο από υλικά υψηλής ποιότητας, ενώ ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 380 λίτρων και τετράγωνο σχήμα για εύκολη φόρτωση/εκφόρτωση.

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