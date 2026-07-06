Νέες εκδόσεις Collection για τα Citroen C3 και C3 Aircross (+τιμές)

H γκάμα επιλογών των Citroen C3 και C3 Aircross επεκτείνεται με μία νέα έκδοση Collection που ενισχύει αισθητικά τα μοντέλα, ανεβάζοντας παράλληλα το τεχνολογικό τους επίπεδο.

Η Citroen ενισχύει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, εμπλουτίζοντας τη γκάμα των C3 και C3 Aircross με μια νέα έκδοση με όνομα Collection, η οποία έκανε την πρώτη της εμφάνιση στον τιμοκατάλογο της γαλλικής φίρμας το 2025 για χάρη του C4.

Η νέα επιλογή βασίζεται στο εξοπλιστικό επίπεδο Plus και προσφέρει μια πιο εκλεπτυσμένη σχεδιαστική ταυτότητα και αναβαθμισμένο εξοπλισμό, παραμένοντας αρκετά value-for-money, αφού δεν υπάρχει σημαντική επιβάρυνση στο κόστος αγοράς. Οι νέες εκδόσεις είναι ήδη διαθέσιμες για παραγγελία στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της μάρκας.

Ξεχωριστή αισθητική υπογραφή με έμφαση στη λεπτομέρεια

Σχεδιαστικά, οι εκδόσεις Collection ξεχωρίζουν αμέσως χάρη στις χρωματικές αντιθέσεις και τις αποκλειστικές πινελιές τους. Το εξωτερικό των αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται από τη στάνταρ μαύρη διχρωμία της οροφής, η οποία συνδυάζεται με τα διακοσμητικά Color Clips στην εντυπωσιακή απόχρωση Rouge-Andre.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι μαύρες ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και το διακριτικό λογότυπο της έκδοσης στην πίσω πόρτα.

Περνώντας στο εσωτερικό, η Citroen δημιούργησε μια σύγχρονη και ποιοτική ατμόσφαιρα με την υιοθέτηση της νέας επένδυσης Urban Blue Collection Ambiance. Τα ειδικά υφάσματα, τα custom διακοσμητικά στοιχεία και τα αποκλειστικά πατάκια της σειράς αναβαθμίζουν την αισθητική της καμπίνας.

Αναβαθμισμένος εξοπλισμός και τεχνολογία

Η ουσία της σειράς Collection κρύβεται στην ουσιαστική αναβάθμιση του εξοπλισμού άνεσης και ασφάλειας. Φυσικά, κοινό σημείο αναφοράς και στα δύο μοντέλα αποτελεί η ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, η οποία εξομαλύνει υποδειγματικά τις κακοτεχνίες των ελληνικών δρόμων, καθώς και τα ομώνυμα καθίσματα που προσφέρουν την ιδανική ισορροπία μεταξύ απαλότητας και σωστής στήριξης του σώματος.

Εστιάζοντας στο Citroen C3 Collection, η έκδοση εμπλουτίζεται (επιπλέον της Plus) με κάμερα οπισθοπορείας και ηλεκτρικά παράθυρα πίσω, κάνοντας τις καθημερινές μετακινήσεις και το παρκάρισμα στην πόλη ακόμα πιο εύκολα.

Από την άλλη πλευρά, το C3 Aircross Collection, το οποίο διέθετε ήδη τα συγκεκριμένα στοιχεία, κάνει το επόμενο βήμα εισάγοντας το σύστημα Keyless Access / GO για πρόσβαση και εκκίνηση του κινητήρα χωρίς κλειδί, ένα χαρακτηριστικό που συνοδεύει τόσο τις υβριδικές όσο και τις αμιγώς ηλεκτρικές επιλογές του μοντέλου.

Κινητήρες και τιμές

Η νέα έκδοση Collection γίνεται διαθέσιμη σε εκδόσεις βενζίνης, Hybrid και 100% Electric. Στη βάση της γκάμας βρίσκεται ο turbo κινητήρας 1,2 λίτρων απόδοσης 100 ίππων με μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων, ενώ επόμενη επιλογή είναι το ήπια υβριδικό σύνολο των 110 ίππων στο C3 ή των 145 στο C3 Aircross.

Οι αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις προσφέρουν 328 χιλιόμετρα αυτονομία στο C3 και 400 χιλιόμετρα στο C3 Aircross, παράγοντας σε κάθε περίπτωση 113 ίππους.

Η τιμολογιακή πολιτική της Citroen για τη νέα έκδοση Collection διαμορφώνεται ως εξής (οι τιμές των ηλεκτρικών εκδόσεων να περιλαμβάνουν ήδη την κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»):