Αυτόματο Cupra Formentor με 150 PS και έκπτωση 1.000 ευρώ: Τι προσφέρει

Το Cupra Formentor με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 150 PS επωφελείται από νέο προωθητικό πρόγραμμα που μειώνει την τιμή απόκτησής του κατά 1.000 ευρώ.

Το Formentor, το πρώτο μοντέλο που βγήκε από τους κόλπους της Cupra, συνεχίζει την πετυχημένη εμπορική του πορεία στην Ελλάδα στην ανανεωμένη του έκδοση, η οποία υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας.

Σε αυτεί πρωταγωνιστεί το ρύγχος καρχαρία στον πρόβολο, οι μεγάλοι αεραγωγοί που τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του μοντέλου και τα τριγωνικά μοτίβα, τα οποία συναντώνται σε σημεία όπως οι προβολείς ομίχλης.

Αυτή την περίοδο επωφελείται από το νέο πρόγραμμα της Cupra, το οποίο μειώνει το κόστος απόκτησης του Formentor κατά 1.000 ευρώ στην έκδοση με τον ήπια υβριδικό κινητήρα των 1,5 λίτρων και το DSG κιβώτιο ταχυτήτων. Η τιμή του, μετά την έκπτωση, διαμορφώνεται στα 34.490 ευρώ.

Σπορ διάκοσμος

Το εσωτερικό του Formentor κερδίζει τις εντυπώσεις. Η καμπίνα είναι εργονομική, φαίνεται πως έχει δοθεί προσοχή στη λεπτομέρεια, είναι οδηγοκέντρικη και, όπως και η εξωτερική εμφάνιση του μοντέλου, δίνει έμφαση στον σπορ χαρακτήρα της κατασκευής. Σε αυτό βοηθούν οι χάλκινες πινελιές -ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα των μοντέλων της μάρκας- και οι μοναδικής σχεδίασης ραφές.

Γεμάτο με εξοπλισμό

Υψηλού επιπέδου είναι το τεχνολογικό προφίλ του Formentor, το οποίο εκφράζεται μέσα από την ευμεγέθη 12,9 ιντσών οθόνη αφής που δεσπόζει στο άνω άκρο της κεντρικής κονσόλας και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 10,25 ιντσών με τις μεγάλες δυνατότητες παραμετροποίησης.

Ο εξοπλισμός του περιλαμβάνει ακόμα περιμετρικό εσωτερικό φωτισμό LED, adaptive cruise control, αισθητήρες παρκαρίσματος μπροστά και πίσω και σύστημα κλιματισμού τριών ζωνών, ενώ το Formentor έχει επίσης πρόσβαση σε τεχνολογίες όπως θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους καθρέπτες, ηλεκτρικό άνοιγμα αποσκευών με virtual pedal, προβολείς ομίχλης, προβολείς LED.

Η εμφάνισή του ενισχύεται επίσης με φιμέ πίσω κρύσταλλα που προστευτεύουν την καμπίνα από τις ακτίνες του ήλιου και 18 ιντσών ζάντες αλουμινίου.

Ήπια υβριδικό με 150 ίππους

Κάτω από το καπό του Formentor κρύβεται ένας 4κύλινδρος κινητήρας 1.498 κ.εκ. με turbo, ο οποίος αποδίδει 150 ίππους και 250 Nm ροπής μόλις από τις 1.500 σ.α.λ. και στην περίπτωση αυτή, συνδυάζεται με μια μίζα-γεννήτρια και μια μικρή μπαταρία ιόντων λιθίου.

Το ήπια υβριδικό σύστημα επιτρέπει στο crossover να κινηθεί με σβηστό το θερμικό κινητήρα σε συνθήκες χαμηλού φορτίου και παράλληλα, βοηθά το σύστημα Stop & Start να λειτουργεί πιο απρόσκοπτα και διακριτικά.

Οι 150 ίπποι και τα 250 Νm ροπής καταφέρνουν να κινούν το -βάρους 1.463 κιλών- Formentor με άνεση, κάτι που υπογραμμίζεται από τα 9 δευτερόλεπτα που χρειάζεται για να πετύχει ένα σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα και τη δυνατότητά του να φτάσει έως τα 205 χλμ./ώρα σε μέγιστη τελική ταχύτητα.

Η κίνηση μεταδίδεται αποκλειστικά στους μπροστινούς τροχούς μέσω DSG κιβωτίου 7 σχέσεων, ενώ όσον αφορά τη μέση κατανάλωση, η Cupra υπόσχεται 5,9 λτ./100 χλμ..