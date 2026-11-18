H Cupra ανακοινώνει πως για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων και μέχρι το τέλος του χρόνου, προσφέρει τα Leon, Formentor και Terramar με έκπτωση που φτάνει τις 2.000 ευρώ.

Σε μια ιδιαίτερα ελκυστική κίνηση προχωρά η ΤΕΧΝΟΚΑΡ Μ.Α.Ε.Ε. στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο για την απόκτηση τριών εκ των πιο δημοφιλών μοντέλων της Cupra.

Συγκεκριμένα, η επίσημη αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ένα νέο προωθητικό πρόγραμμα που προσφέρει όφελος 2.000 ευρώ, το οποίο αφορά τα CUPRA Leon, Formentor και Terramar στην έκδοση με τον ήπια υβριδικό 1.500άρη turbo κινητήρα των 150 ίππων όταν αυτός συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο DSG.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα, καθώς η προσφορά αφορά περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων και ισχύει για νέες παραγγελίες που θα ταξινομηθούν έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι νέες τιμές των μοντέλων της Cupra

Συμπεριλαμβάνοντας το όφελος των 2.000 ευρώ οι τιμές των τριών μοντέλων της Cupra διαμοφώνονται ως εξής:

Cupra Leon MHEV 1.5 150 PS DSG από 31.990 ευρώ

Cupra Formentor MHEV 1.5 150 PS DSG από 32.990 ευρώ και

Cupra Terramar MHEV 1.5 150 PS DSG από 37.990 ευρώ

To Cupra Leon.

Cupra Formentor – Η δύναμη της διαφορετικότητας

Το Cupra Formentor αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις της σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας. Με δυναμικές αναλογίες και έντονη προσωπικότητα, συνδυάζει τη σπορ οδήγηση με την ευελιξία και την πρακτικότητα ενός crossover SUV. Ένα μοντέλο που δημιουργήθηκε για όσους επιλέγουν να ακολουθούν τον δικό τους δρόμο.

Cupra Leon – Η οδηγική απόλαυση στην καθημερινότητα

Το Cupra Leon αναδεικνύει τη σύγχρονη προσέγγιση της μάρκας μέσα από έναν συνδυασμό δυναμικής σχεδίασης, προηγμένης τεχνολογίας και οδηγικής ακρίβειας. Με ξεχωριστή παρουσία, μετατρέπει την καθημερινή διαδρομή σε κάτι περισσότερο από μια απλή μετακίνηση.

Cupra Terramar – Η δυναμική εκδοχή των SUV

Το Cupra Terramar συνδυάζει την επιβλητική παρουσία ενός SUV με τον ξεχωριστό χαρακτήρα και τη σύγχρονη αισθητική της Cupra. Οι έντονες γραμμές, το εκλεπτυσμένο εσωτερικό και οι σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργούν μια ολοκληρωμένη εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στον σπορ χαρακτήρα, την άνεση και την καθημερινή λειτουργικότητα.