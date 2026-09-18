Το νέο Cupra Raval ήρθε στην Ελλάδα – Oι τιμές του

Το Raval, το μικρότερο μέλος στη γκάμα της Cupra, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από τα 22.900 ευρώ, συνυπολογίζοντας το προωθητικό πρόγραμμα της μάρκας και την κρατική επιδότηση των 3.000 ευρώ.

Η Cupra διευρύνει την ηλεκτρική της γκάμα στη χώρα μας με την άφιξη του νέου Raval, του μοντέλου που έρχεται να συνοδεύει τις υπόλοιπες αμιγώς ηλεκτρικές προτάσεις της εταιρείας, όπως το Born και το Tavascan.

Το Raval ξεκινά την εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά με αρχική τιμή καταλόγου τις 25.900 ευρώ (με προωθητικό πρόγραμμα), η οποία υποχωρεί στα 22.900 ευρώ αν συνυπολογιστεί η κρατική επιδότηση.

Με μήκος 4.046 χλστ., πλάτος 1.784 χλστ., ύψος 1.514 χλστ. και μεταξόνιο 2.599 χλστ,, το Cupra Raval έχει μαζεμένες διαστάσεις, ενώ όσον αφορά το σχεδιαστικό του DNA, ξεχωρίζουν οι Matrix LED προβολείς, οι κρυφές φωτιζόμενες χειρολαβές των θυρών και τα φωτιζόμενα λογότυπα της μάρκας εμπρός και πίσω.

Στο εσωτερικό, το πλήρως οδηγοκεντρικό cockpit, η σπορ θέση οδήγησης και τα καθίσματα CUP Bucket ενισχύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου, ενώ στον τομέα των χώρων, το πορτ-μπαγκάζ των 441 λίτρων ανταγωνίζεται αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το Raval προσφέρεται με νέες χρωματικές επιλογές, μεταξύ των οποίων το ιριδίζον Plasma, αποκλειστικά ματ φινιρίσματα και δύο συνδυασμούς δίχρωμης οροφής. Η γκάμα των ζαντών περιλαμβάνει έως και οκτώ διαφορετικά σχέδια, σε διαστάσεις 17, 18 και 19 ιντσών.

Cupra Raval: Από 115 έως 226 ίππους, με αυτονομία 330 έως 446 χλμ.

Η γκάμα περιλαμβάνει τέσσερις εκδόσεις ιπποδύναμης και δύο μπαταρίες. Η μικρή των 37 kWh τεχνολογίας LFP και αυτονομίας 330 χλμ. συνδυάζεται με μοτέρ απόδοσης 115 ίππων (Raval) και 135 ίππων (Raval Plus), ενώ η μεγαλύτερη των 52 kWh τεχνολογίας NMC και αυτονομίας περίπου 446 χλμ,, προσφέρεται στις ισχυρότερες παραλλαγές των 211 ίππων (Endurance) και 226 ίππων (VZ).

Σε ότι αφορά την αναπλήρωση της ενέργειας, ο στάνταρ onboard AC φορτιστής των 11 kW χρειάζεται πεντέμισι ώρες για μία πλήρη φόρτιση. Από εκεί και πέρα η μπαταρία 52 kWh φορτίζει από 10-80% σε 24 λεπτά (DC έως 130 kW), ενώ στην περίπτωση της μικρότερης μπαταρίας των 37 kWh, η ισχύς μειώνεται στα 50 kW στην έκδοση των 115 ίππων (33 λεπτά για το 10-80%) ή τα 88 kW στην έκδοση των 135 ίππων (23 λεπτά για το 10-80%).

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν αμφίδρομη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) για την φόρτιση εξωτερικών συσκευών.

Οι τιμές

Το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο διατίθεται στην ελληνική αγορά με προωθητικό πρόγραμμα λανσαρίσματος 2.000 ευρώ για όλες τις εκδόσεις, διαμορφώνοντας την τιμή εκκίνησης στα 25.900 ευρώ. Με την αξιοποίηση της επιπρόσθετης κρατικής επιδότησης του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», η αρχική τιμή του ανέρχεται στα 22.900 ευρώ.

– Raval 116 PS 37 kWh: 22.900 ευρώ

– Raval+ 135 PS 37 kWh: 24.400 ευρώ

– Endurance 211 PS 52 kWh: 28.900 ευρώ

– Endurance 211 PS 52 kWh Launch Pack: 30.500 ευρώ

– VZ 226 PS 52 kWh: 30.900 ευρώ

– VZ 226 PS 52 kWh Launch Pack: 32.500 ευρώ

Το αυτοκίνητο βρίσκεται ήδη στις εκθέσεις της Cupra σε όλη την Ελλάδα.