CX-5: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το δημοφιλέστερο Mazda παγκοσμίως;

Το ιαπωνικό SUV σταδιοδρομεί στην Ελλάδα με περισσότερους χώρους, ενισχυμένη τεχνολογία και μένοντας πιστό στη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion.

Διαθέσιμη στην ελληνική αγορά είναι η τρίτη γενιά του CX-5, του δημοφιλέστερου μοντέλου της ιαπωνικής μάρκας παγκοσμίως. Όπως αναφέρει η Mazda, το νέο CX-5, εξελίσσει τα βασικά χαρακτηριστικά που το καθιέρωσαν στην κατηγορία των SUV.

Συνδυάζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo – Soul of Motion, τη γνωστή οδηγική εμπειρία Jinba Ittai, ακόμη μεγαλύτερους χώρους και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ασφάλειας.

Εξέλιξη της φιλοσοφίας Kodo και περισσότεροι χώροι

Η 3η γενιά του Mazda CX-5 διατηρεί τη χαρακτηριστική σιλουέτα του μοντέλου, ενισχύοντας παράλληλα την παρουσία του στον δρόμο με πιο δυναμικές αναλογίες και πιο στιβαρή παρουσία.

Η σχεδιαστική γλώσσα Kodo – Soul of Motion εξελίσσεται περαιτέρω, δίνοντας έμφαση στην καθαρότητα των επιφανειών, στις δυναμικές γραμμές και στην αίσθηση κίνησης ακόμη και όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε στάση. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με έντονη προσωπικότητα, που αποπνέει δυναμισμό και κομψότητα.

Το εσωτερικό του νέου CX-5 είναι ακόμη πιο ευρύχωρο και πρακτικό, με τις πίσω πόρτες να έχουν μεγαλώσει περίπου 70 χλστ., διευκολύνοντας την πρόσβαση στη δεύτερη σειρά καθισμάτων και την τοποθέτηση παιδικών καθισμάτων.

Η δεύτερη σειρά προσφέρει αυξημένο χώρο για τα γόνατα, ενώ ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 583 λίτρα, επεκτεινόμενος έως τα 2.019 λίτρα με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:20:40. Αυτό σημαίνει 381 λίτρα περισσότερα σε σχέση με την προηγούμενη γενιά.

Κάτω από το καπό

Το νέο Mazda CX-5 εξοπλίζεται με τον εξελιγμένο κινητήρα 2.5 λίτρων e-Skyactiv G των 141 ίππων, σε συνδυασμό με την τεχνολογία Mazda M Hybrid, προσφέροντας υψηλή ροπή, άμεση απόκριση και ιδιαίτερα ομαλή λειτουργία στην καθημερινή οδήγηση. Παράλληλα, διατίθεται και με σύστημα τετρακίνησης, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας σε πιο δύσκολες συνθήκες.

Το νέο Mazda CX-5 διατίθεται με κίνηση στους εμπρός τροχούς ή με σύστημα τετρακίνησης, ενώ οι αναβαθμίσεις στο πλαίσιο και την ανάρτηση ενισχύουν την άνεση και την οδηγική ακρίβεια. Παράλληλα, το νέο CX-5 διατηρεί δυνατότητα ρυμούλκησης έως 2.000 kg.

Human Machine Interface

Το ολοκαίνουργιο CX-5 εισάγει ένα νέο σύστημα Human Machine Interface (HMI) που ακολουθεί την ανθρωποκεντρική προσέγγιση της Mazda, προσφέροντας εύχρηστο και διαισθητικό χειρισμό των λειτουργιών του οχήματος.

Το σύστημα περιλαμβάνει νέα κεντρική οθόνη αφής, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, μεγάλο head-up display, χειρισμό βασικών λειτουργιών μέσω κουμπιών στο τιμόνι και φωνητικών εντολών.

Για πρώτη φορά σε μοντέλο Mazda, το CX-5 διαθέτει Google built-in, ενσωματώνοντας υπηρεσίες όπως, Google Maps, Google Assistant και πρόσβαση σε εφαρμογές μέσω Google Play.

Το νέο CX-5 εξοπλίζεται με ένα αναβαθμισμένο σύνολο Advanced Driver Assistance Systems (ADAS), το οποίο περιλαμβάνει:

Driver Emergency Assist

Proactive Driver Assist

360° View Monitor με underfloor view

Η τιμή εκκίνησης του μοντέλου στην ελληνική αγορά ανέρχεται σε 34.960 ευρώ και αφορά στην έκδοση Prime Line με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς. Αναλυτικά οι τιμές: