Το Dacia Duster στην έκδοση Hybrid-G 150 4×4 συνδυάζει την 48βολτη υβριδική τεχνολογία με έναν κινητήρα διπλού καυσίμου (βενζίνη και υγραέριο), έχει δύο πεντάλ και υπολογίσιμες off-road δυνατότητες χάρη σε ένα ηλεκτρικό σύστημα τετρακίνησης.

Τα τελευταία χρόνια, η αυτοκινητοβιομηχανία πραγματοποιεί μια -βίαιη για πολλούς- μετάβαση στην ηλεκτρική κινητικότητα. Η πλειονότητα των αυτοκινήτων της αγοράς προσφέρεται με κάποιας μορφής ηλεκτρική βοήθεια: από θερμικούς κινητήρες (βενζίνης ή και diesel) με 12βολτα ή 48βολτα συστήματα έως πλήρως υβριδικά, plug-in και αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα.

Αυτό που απουσίαζε παντελώς από την αγορά ήταν ο συνδυασμός του ηλεκτρισμού με τους κινητήρες διπλού καυσίμου. Όχι πλέον όμως, αφού η Dacia προσφέρει στα Duster και Bigster ένα καινοτόμο σύστημα που συνδυάζει για πρώτη φορά τρεις μορφές ενέργειας – βενζίνη, υγραέριο (LPG) και ηλεκτρισμό – σε ένα αυτοκίνητο.

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τα οφέλη της Hybrid-G 150 4×4 έκδοσης, παίρνοντας ως σημείο αναφοράς το Duster.

Πώς αναλύεται το κινητήριο σύνολο

Το καινούργιο αυτό σύστημα συνδυάζει τον κινητήρα διπλού καυσίμου με τεχνολογία mild hybrid 48V με έναν αυτόνομο ηλεκτρικό κινητήρα. Το σύνολο συμπληρώνουν ένα αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων, δύο επιπλέον σχέσεις για το ηλεκτρικό μοτέρ και ηλεκτρική τετρακίνηση.

Πιο αναλυτικά, κάτω από το καπό, φιλοξενείται ένας καδενάτος 3κύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων με απόδοση 140 PS και 230 Nm ροπής. Ο θερμικός κινητήρας συνεργάζεται με μια γεννήτρια 48V, καθώς και με έναν ηλεκτρικό κινητήρα τοποθετημένο στο πίσω μέρος που κινεί απευθείας τον πίσω άξονα. Ο ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 23 kW (31 ίππους) και 87 Nm ροπής, ενώ τροφοδοτείται από μπαταρία 0,84 kWh που φορτίζει αυτόματα.

Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 150 ίππους, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει, σύμφωνα με τη μάρκα, τα 1.500 χιλιόμετρα με ένα γέμισμα των δύο ρεζερβουάρ, χωρητικότητας 50 λίτρων το καθένα.

Για τη μετάδοση της κίνησης, ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με ένα νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη έξι σχέσεων. Από την πλευρά του, ο πίσω ηλεκτρικός κινητήρας διαθέτει δύο δικές του σχέσεις, κάτι που προσφέρει καλύτερη απόδοση στις χαμηλές στροφές, ενισχύοντας την εκτός δρόμου συμπεριφορά του οχήματος.

Η οικονομία καυσίμου σε πρώτο πλάνο

Σύμφωνα με τη Dacia, το Duster Hybrid-G 150 4×4 έχει τη δυνατότητα να κινηθεί μέσα στην πόλη, έως και κατά 60% των συνολικών διαδρομών του, αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια υπό συγκεκριμένες συνθήκες, γεγονός που μειώνει δραστικά την κατανάλωση και τις εκπομπές CO2.

Η μείωση των ρύπων αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους δημιουργίας του συγκεκριμένου συστήματος με LPG, καθώς η χρήση του υγραερίου περιορίζει την τιμή των CO2 σχεδόν κατά 20 γρ./χλμ.

Αναλυτικότερα, με τη χρήση βενζίνης το Duster εκπέμπει 134 γρ./χλμ. CO2, ενώ όταν ο οδηγός επιλέξει τη λειτουργία LPG μέσω του ειδικού πλήκτρου στο ταμπλό αριστερά από το τιμόνι, οι εκπομπές υποχωρούν στα 117 γρ./χλμ.

Όσον αφορά την κατανάλωση, η λειτουργία με βενζίνη αποδεικνύεται πιο οικονομική σε όγκο καυσίμου, καταγράφοντας 5,9 λτ./100 χλμ., ενώ με τη χρήση LPG η αντίστοιχη τιμή διαμορφώνεται στα 7,2 λτ./100 χλμ.. Υπάρχει φυσικά διαφορά στο κόστος ανεφοδιασμού των δύο ρεζερβουάρ…

Οι τιμές

Το Dacia Duster με το «τριπλό» κινητήριο σύνολο των 150 ίππων και το σύστημα τετρακίνησης προσφέρεται σε τρεις εξοπλιστικές εκδόσεις, με τις τιμές να ξεκινούν από 29.990 ευρώ. Αναλυτικότερα:

Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 Expression: Από 29.990 ευρώ

Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 Journey: Από 32.500 ευρώ

Dacia Duster Hybrid-G 150 4×4 Extreme: Από 32.500 ευρώ