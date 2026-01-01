Το φθηνότερο μικρό αυτοκίνητο στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Με χαμηλή τιμή, γεμάτο εξοπλισμό, καλούς χώρους, σύγχρονη τεχνολογία και 5ετή εγγύηση, το Dacia Sandero αποτελεί το πιο value for money μικρό της ελληνικής αγοράς.

Το Dacia Sandero -και η Stepway έκδοσή του- συγκαταλέγονται δικαίως στα μεγαλύτερα success stories της σύγχρονης αυτοκινητοβιομηχανίας, αποτελώντας βασικούς πυλώνες της εμπορικής καταξίωσης της Dacia στην Ευρώπη και φυσικά στην ελληνική αγορά.

Πιστά στη value for money φιλοσοφία που έκανε τη μάρκα σημείο αναφοράς, το Dacia Sandero ξεχωρίζει γιατί προσφέρει ευρυχωρία για επιβάτες και αποσκευές (το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 410 λτ.) και καλό εξοπλισμό σε τιμή που κάνει τον εκπρόσωπο της φίρμας στο δημοφιλές B-segment το φθηνότερο μικρό της αγοράς. Και όλα αυτά, χωρίς συμβιβασμούς σε ποιότητα ή την ασφάλεια των επιβατών.

Από 15.990 ευρώ

Πιο συγκεκριμένα, το Dacia Sandero -στη hatchback εκδοχή του- κοστίζει από 15.990 ευρώ με τον 1,0 TCe κινητήρα βενζίνης των 91 ίππων και 160 Nm ροπής από τις 2.100 σ.α.λ., που δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 12,2 δλ.. Η μέση κατανάλωση σε μεικτές συνθήκες είναι 5,2 λτ./100 χλμ., ενώ οι εκπομπές ρύπων των 119 γρ.CO2 /χλμ., απαλλάσουν τον ιδιοκτήτη από τέλη κυκλοφορίας.

Το Sandero είναι επίσης διαθέσιμο με αυτόματο κιβώτιο από 17.990 ευρώ με τον ίδιο κινητήρα, ενώ προσφέρεται και σε έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη και LPG) από 16.590 ευρώ.

Ο εξοπλισμός του

Παρά τη χαμηλή τoυ τιμή, ο εξοπλισμός του Sandero στην εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση Expression περιλαμβάνει: μικρό ψηφιακό πίνακα οργάνων 3,5 ιντσών, οθόνη πολυμέσων 8 ιντσών, 4 ηχεία, 2 USB θύρες εμπρός & πρίζα 12V, 16 ιντσών ζάντες, φιμέ πίσω παράθυρα, δερμάτινο τιμόνι, LED προβολείς και φώτα ημέρας, προβολείς ομίχλης, αισθητήρες βροχής & φώτων, ηλεκτρικά παράθυρα μπροστά και πίσω, θερμαινόμενους καθρέπτες, air-condition, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και πλήθος συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και ασφάλειας.

5ετής εγγύηση και ευέλικτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα

Κάθε αγορά Dacia Sandero συνοδεύτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. Σημειώνεται ότι η Grand Automotive Hellas S.A., ο νέος αποκλειστικός εισαγωγέας των Renault και Dacia στην Ελλάδα, προσφέρει το Sandero και με ευέλικτη χρηματοδότηση από τη Santander Consumer Finance που προβλέπει μηνιαία δόση 99 ευρώ/μήνα.