Dacia Sandero και Sandero Stepway: Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα το ευρωπαϊκό best-seller

Το Dacia Sandero και το Sandero Stepway κατέκτησαν την κορυφή των πωλήσεων στην Ευρώπη για το μήνα Απρίλιο, συνεχίζοντας από εκεί που σταμάτησαν το 2025.

To Dacia Sandero, το απόλυτο best-seller της ευρωπαϊκής αγοράς το 2025, ξεκίνησε νωθρά το 2026, λόγω μιας σειράς προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα και των προσαρμογών που έπρεπε να γίνουν στην παραγωγική διαδικασία εξαιτίας του λανσαρίσματος των ανανεωμένων εκδόσεων του μοντέλου.

Τον Ιανουάριο, το Sandero έπεσε στην 14η θέση των πωλήσεων, καταγράφοντας πτώση 45% στις παραδόσεις σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ωστόσο μετά από τρεις μήνες συνεχούς ανάκαμψης (5ο τον Φεβρουάριο και 4ο το Μάρτιο), κατάφερε τον Απρίλιο να επιστρέψει στην 1η θέση των πωλήσεων στην Ευρώπη.

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο, το Dacia Sandero ταξινομήθηκε 19.305 φορές, σημειώνοντας αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025, ενώ συνολικά, μετά το πέρας των πρώτων τεσσάρων μηνών, το Dacia Sandero βρίσκεται στη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από το «ομόσταυλο» Renault Clio.

Στην Ελλάδα, ο ΣΕΑΑ το τοποθετεί στην κατηγορία των B-SUV, όπου το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου έχει σημειώσει 1.294 πωλήσεις που του έχουν δώσει την 5η θέση στο segment του.

Από 15.950 ευρώ το Sandero

To Dacia Sandero προσφέρεται στην Ελλάδα σε χάτσμπακ εκδοχή και σε έκδοση Stepway που δίνει στο αυτοκίνητο πιο περιπετειώδη χαρακτήρα μέσω μεγαλύτερης απόστασης από το έδαφος και της προσθήκης περισσότερων off-road χαρακτηριστικών όπως πλαστικά προστατευτικά πάνω από τους θόλους των τροχών και ράγες στην οροφή.

Το Sandero διατίθεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα των 100 ίππων που συνδυάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων και με έκδοση διπλού καυσίμου (βενζίνη και LPG) απόδοσης 120 ίππων που προαιρετικά συνδυάζεται και με αυτόματη μετάδοση διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων. Οι τιμές εκκινούν από τα 15.950 ευρώ για το βενζινοκίνητο σύνολο και από 17.600 ευρώ για το υγραεριοκίνητο στις εκδόσεις εξοπλισμού Essential και Expression αντίστοιχα.

Από 17.350 ευρώ το Sandero Stepway

Όσον αφορά το Sandero Stepway, στη βάση της γκάμας τοποθετείται ο turbo βενζινοκινητήρας των 110 ίππων πάντα σε συνδυασμό με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο. Οι τιμές εκκινούν από 17.350 ευρώ για το εισαγωγικό επίπεδο Essential και φτάνουν τα 19.750 στην πιο πλούσια έκδοση Extreme.

Από 18.900 ευρώ ξεκινάει η τιμή του υγραεριοκίνητου Sandero Stepway των 120 ίππων όταν συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο και από 20.600 ευρώ όταν ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μόνο δύο πεντάλ. Αμφότερες οι τιμές αφορούν το μεσαίο εξοπλιστικό επίπεδο Expression. H κορυφαία Extreme κοστολογείται 20.400 και 22.100 ευρώ αντίστοιχα.

Τι περιλαμβάνει η εισαγωγική έκδοση

Παρά τη χαμηλή τoυς αρχική τιμή, ο εξοπλισμός των Sandero και Sandero Stepway στην εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση Essential περιλαμβάνει: LED προβολείς και φώτα ημέρας ίδιας τεχνολογίας, air-condition, αισθητήρες φώτων και βροχής, ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το τιμόνι μεγέθους 3,5 ιντσών, χώρο τοποθέτησης smartphone στο κέντρο του ταμπλό, Bluetooth, 4 ηχεία, θύρα USB, τροχούς 15 ιντσών, υφασμάτινες επενδύσεις καθισμάτων κ.α.