Δείτε τις τιμές όλων των αυτοκινήτων της ελληνικής αγοράς στους 4Τροχούς

Εύκολα, με μόλις λίγα κλικ, ο χρήστης μπορεί να μάθει τα πάντα για τις τιμές των μοντέλων της ελληνικής αγοράς, τον εξοπλισμό τους, την κατανάλωσή τους κ.ο.κ.

Μόνο εύκολη δεν είναι η επιλογή ενός καινούργιου αυτοκινήτου, μιας και ο οδηγός πρέπει να συνυπολογίσει μια πληθώρα παραγόντων, όπως η τιμή, η κατανάλωση και οι χώροι.

Στοιχεία που εντοπίζονται εύκολα, με μόλις λίγα κλικ, μέσω των 4Τροχών. Σε μια ολοκληρωμένη, διαδραστική βάση δεδομένων, συγκεντρώνονται όλες οι διαθέσιμες τιμές αυτοκινήτων της ελληνικής αγοράς, όπως ανακοινώνονται από τις επίσημες αντιπροσωπείες.

Η ενότητα Τιμές – Χαρακτηριστικά (δείτε εδώ) ανανεώνεται τακτικά, ακολουθώντας τις εξελίξεις μιας αγοράς η οποία διευρύνεται διαρκώς και ειδικά το τελευταίο διάστημα, με την έλευση νέων εταιρειών -κυρίως από την Κίνα- στη χώρα. Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ανά μάρκα και μοντέλο, εκδόσεις και εξοπλιστικά επίπεδα και να αντλήσει σαφή, αξιόπιστα δεδομένα.

Όποιο κι αν είναι το ζητούμενο -από ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης μέχρι ένα μεγάλο SUV, από θερμικό, υβριδικό ή αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο- στη βάση δεδομένων καταγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι τιμοκατάλογοι.

Ειδικότερα, για κάθε μοντέλο η βάση δεδομένων περιλαμβάνει στοιχεία όπως: τιμή λιανικής με ΦΠΑ, βασικό και προαιρετικό εξοπλισμό, εκδόσεις, τύπο μετάδοσης, είδος καυσίμου, ρύπους CO₂, εργοστασιακές επιδόσεις, κατανάλωση σύμφωνα με το πρότυπο WLTP κ.ά.

Όλα τα δεδομένα προέρχονται από τις επίσημες αντιπροσωπείες και ανανεώνονται σε τακτική βάση από την ομάδα των 4Τροχών, ώστε να αποτυπώνουν τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς σε πραγματικό χρόνο.

