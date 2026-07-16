Στην Ελλάδα η κορυφαία έκδοση του Hyundai Inster (+τιμή)

Το αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο πόλης αποκαλύπτει την premium πτυχή του μέσω της έκδοσης Lounge. Ποιος είναι ο εξοπλισμός του μοντέλου και πόσο κοστίζει.

Λίγο μετά την αποκάλυψη της “Lounge”, της κορυφαίας έκδοσης του Hyundai Inster, η εισαγωγική εταιρεία προχώρησε σε ανακοίνωση τιμής.

Όπως αναφέρει η Huyndai, το Inster Lounge έχει ως στόχο να εισάγει στην κατηγορία της αστικής κινητικότητας νέα επίπεδα άνεσης, ποιότητας υλικών και ευελιξίας εσωτερικού χώρου.

Φέρει premium και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, αναβαθμισμένα υλικά και ιδιαίτερα ευέλικτη διαρρύθμιση καμπίνας, αναδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο μια πιο εκλεπτυσμένη και προσωπική εκδοχή του Inster. Ακολουθούν τα βασικά χαρακτηριστικά του μοντέλου:

Βασίζεται στα πλεονεκτήματα του Inster, ενισχύοντας την άνεση, τον σχεδιασμό και την ποιότητα στο εσωτερικό του, χωρίς να «χάνει» σε πρακτικότητα και αποδοτικότητα

Εσωτερικό premium αισθητικής, επικεντρωμένο στην ιδέα ενός «προσωπικού χώρου»

Επενδύσεις καθισμάτων από ύφασμα και δέρμα

Ευέλικτη καμπίνα με πλήρως αναδιπλούμενα καθίσματα και προσαρμόσιμη διάταξη

Νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint

Αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία, όπως ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και ασημί πλαϊνά προστατευτικά

Διαθέσιμο με 115 ίππους και μπαταρία 49 kWh

Αυτονομία Αστικός Κύκλος : 493 χιλιόμετρα Συνδυαστικός Κύκλος : ~360 χιλιόμετρα (WLTP)



Όπως προσθέτει η νοτιοκορεατική μάρκα, σε αντίθεση με το Inster Cross, που εστιάζει σε έναν πιο περιπετειώδη χαρακτήρα, το Inster Lounge βασίζεται σε μια πιο κομψή και εσωστρεφή φιλοσοφία, δημιουργώντας ένα ήρεμο και εκλεπτυσμένο περιβάλλον για την καθημερινότητα.

Εσωτερικό: Premium κατεύθυνση

Το μοντέλο διαθέτει συνδυασμό υφασμάτινων και δερμάτινων επενδύσεων, επένδυση οροφής με πλεκτή υφή και προσεκτικά επιλεγμένες χρωματικές λεπτομέρειες.

Η σχεδίαση της καμπίνας αποσκοπεί στη δημιουργία ενός χώρου που είναι ταυτόχρονα άνετος και προσωπικός, ενισχύοντας τη συνολική καθημερινή εμπειρία μετακίνησης μέσω αναβαθμισμένων υλικών και μιας βελτιωμένης αίσθησης στην αφή.

Άνεση, ευελιξία και ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία

Το Inster Lounge συνδυάζει άνεση και ευελιξία χάρη σε μια προσαρμόσιμη διάταξη καθισμάτων. Τα εμπρός καθίσματα αναδιπλώνονται πλήρως, ενώ τα πίσω καθίσματα είναι συρόμενα και διαθέτουν ρυθμιζόμενη κλίση πλάτης. Επιπλέον, το δάπεδο χώρου αποσκευών επιτρέπει την ακόμη πιο αποτελεσματική αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Το μοντέλο προσφέρει μια πιο εκφραστική και εκλεπτυσμένη προσέγγιση του μικρού ηλεκτρικού οχήματος. Η νέα μάσκα και ο επανασχεδιασμένος προφυλακτήρας, σε συνδυασμό με τις ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, προσδίδουν μια πιο δυναμική και σίγουρη εμφάνιση. Τα χαρακτηριστικά ασημί πλαϊνά προστατευτικά και οι προσεγμένες σχεδιαστικές λεπτομέρειες ενισχύουν ακόμη περισσότερο τον premium χαρακτήρα του.

Η διαφοροποίηση αυτή αναδεικνύεται και από τη νέα εξωτερική απόχρωση Glow Mint, η οποία παρουσιάζεται αποκλειστικά με την έκδοση Lounge. Σε συνδυασμό με τους ειδικούς χρωματικούς συνδυασμούς και τα υλικά του εσωτερικού, δημιουργείται μια πιο προσωπική και σχεδιαστικά ξεχωριστή ταυτότητα. Όλα αυτά τα στοιχεία αναβαθμίζουν το Inster Lounge πέρα από τα συνηθισμένα δεδομένα της κατηγορίας Α.

Φουλ της ψηφιοποίησης

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οθόνη infotainment 10,25 ιντσών και ψηφιακός πίνακας οργάνων αντίστοιχου μεγέθους, καθώς και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που προσφέρουν εύχρηστη λειτουργία και ενισχυμένη υποστήριξη κατά την οδήγηση.

Παράλληλα, διατίθενται προαιρετικά πρόσθετα στοιχεία άνεσης, όπως ασύρματες βάσεις φόρτισης κινητών συσκευών, επιτρέποντας στους πελάτες να διαμορφώσουν το όχημα σύμφωνα με τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Η Hyundai προσφέρει επίσης μια ευρεία γκάμα γνήσιων αξεσουάρ, όπως λύσεις αποθήκευσης εσωτερικού χώρου και σχάρες οροφής, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες του μοντέλου τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τις δραστηριότητες αναψυχής.

Το Hyundai Inster Lounge διατίθεται με μπαταρία 49 kWh και ηλεκτροκινητήρα 115 ίππων. Προσφέρει αυτονομία 493 χιλιόμετρα σε αστικό κύκλο και έως περίπου 360 χιλιόμετρα (WLTP) σε μεικτή χρήση με μία μόνο φόρτιση. Το μοντέλο διαθέτει επίσης ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας τη φόρτιση της μπαταρίας από 10% έως 80% σε περίπου 30 λεπτά υπό βέλτιστες συνθήκες, καθιστώντας το ιδανικό για αστικές μετακινήσεις και καθημερινή χρήση.

Χρωματικές επιλογές και τιμή

Σε επίπεδο χρωματικών επιλογών, πέρα από τη νέα και ιδιαίτερα ξεχωριστή απόχρωση Glow Mint, η παλέτα περιλαμβάνει επίσης τα χρώματα: Atlas White, Unbleached Ivory, Tomboy Khaki και Abyss Black Pearl. Για το εσωτερικό, η Hyundai προσφέρει έναν αποκλειστικό χρωματικό συνδυασμό Dark Grey και Mint Green, με λεπτομέρειες Glow Mint. Η τιμή του Hyundai Inster Lounge ανέρχεται σε 28.490 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης της προωθητικής ενέργειας της εισαγωγικής εταιρείας, χωρίς να υπολογίζεται η κρατική επιδότηση του «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».