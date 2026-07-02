Διαθέσιμη στην Ελλάδα η νέα BMW X5 (+τιμές)

Η πέμπτη γενιά του πατριάρχη των X μοντέλων ξεκινάει το ταξίδι της αρχικά ως βενζινοκίνητη και πετρελαιοκίνητη.

H BMW X5 σήμανε την απαρχή της οικογένειας Χ, σε μια εποχή που ακόμη τα παντός είδους ψηλωμένα αυτοκίνητα βρίσκονταν στα σπάργανα.

Η πρώτη X5 λανσαρίστηκε το 1999, ενώ πριν από λίγες ημέρες οι Βαυαροί παρουσίασαν την πέμπτη γενιά του SAV (Sports Activity Vehicle) το οποίο προσφέρεται για παραγγελία στην ελληνική αγορά, αρχικά ως βενζινοκίνητο και πετρελαιοκίνητο.

Η νέα X5 διακρίνεται για τις προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες, τη δυναμική νέα σχεδίαση και την ενσωμάτωση τεχνολογιών της Neue Klasse.

Μεταξύ άλλων, το μοντέλο ξεχωρίζει για το κάθετο εμπρός τμήμα, τη φωτιζόμενη κάθετα τοποθετημένη μάσκα BMW Kidney Iconic Glow και τα νέα φωτιστικά στοιχεία «double-X», που κάνουν ντεμπούτο σε μοντέλο BMW.

Στο εσωτερικό, υιοθετούνται τεχνολογίες της Neue Klasse, μέσω του BMW Panoramic iDrive και του λειτουργικού συστήματος BMW Operating System X.

Η νέα BMW X5 θέλει να συνεχίσει να ξεχωρίζει για τη συμπεριφορά της στον δρόμο και επομένως από το βασικό εξοπλισμό φέρει προσαρμοζόμενη ανάρτηση, την ίδια ώρα που η κατανομή φορτίου μεταξύ των αξόνων είναι σχεδόν ιδανική (50:50).

Το ταξίδι του μοντέλου στην Ελλάδα ξεκινάει με τη βενζινοκίνητη X5 40 xDrive και την πετρελαιοκίνητη X5 40d xDrive -αμφότερες τετρακίνητες και επικουρούμενες από ήπια υβριδική τεχνολογία.

Η X5 40 xDrive αποδίδει συνολικά 400 ίππους και ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 5,3 δλ., ενώ η X5 40d xDrive παράγει 313 ίππους και η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα απαιτεί 6,1 δλ. Ακολουθούν οι τιμές των εκδόσεων:

BMW X5 40 xDrive (βενζίνη): 113.900 ευρώ

BMW X5 40d xDrive (ντίζελ): 109.900 ευρώ

Οι πρώτες παραδόσεις είναι προγραμματισμένες για τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ενώ θα ακολουθήσει και το λανσάρισμα των plug-in υβριδικών εκδόσεων όπως και της ηλεκτρικής iX5.