Διαθέσιμο από 30.523 ευρώ το ηλεκτρικό Leapmotor C10

Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV των 4,74 μέτρων ενσωματώνει μπαταρία 69,9 kWh και κινείται από ηλεκτροκινητήρα 218 ίππων.

Στην τιμή των 30.523 ευρώ προσφέρεται πλέον το Leapmotor C10, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας που ενισχύει διαρκώς το εμπορικό της αποτύπωμα επί ευρωπαϊκού εδάφους.

Η τιμή περιλαμβάνει την προωθητική ενέργεια της μάρκας και την τρέχουσα κρατική επιδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Το μήκους 4,74 μ. SUV είναι διαθέσιμο στα επίπεδα εξοπλισμού Style και Design, περιλαμβάνοντας πακέτο ADAS με 16 συστήματα, infotainment με οθόνη αφής 14,6”, ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25”, Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας, Full LED προβολείς, πανοραμική ηλιοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Το Design, έναντι 1.500 ευρώ, προσθέτει δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενο ατμοσφαιρικό φωτισμό καμπίνας, ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, τροχούς 20” και πίσω φιμέ τζάμια.

Το C10 είναι εναρμονισμένο με τις ευρωπαϊκές προτιμήσεις, ενώ χρησιμοποιεί τελευταίας γενιάς μπαταρία σχεδιασμένη in-house από την Leapmotor με βασικά χαρακτηριστικά την ασφάλεια και την προηγμένη διαχείριση της θερμότητας. Η ενεργειακή χωρητικότητα των 69,9 kWh εξασφαλίζει μικτή αυτονομία 420 χλμ. και έως 574 χλμ. στον αστικό κύκλο (WLTP). Το C10 κινείται από σύγχρονο ηλεκτρικό κινητήρα μόνιμου μαγνήτη που αποδίδει 218 PS, στους πίσω τροχούς.

Η σχεδιαστική λογική της καμπίνας ακολουθεί μίνιμαλ μοτίβο, με καθαρές επιφάνειες, υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας και πρωταγωνιστή τη μεγάλη οθόνη 14,6”.

Τα μηχανικά μέρη καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και η μπαταρία υψηλής τάσης από 8 χρόνια ή 160.000 χλμ.

Όπως αναφέρει η Leapmotor, το μοντέλο διακρίνεται και για την ασφάλειά του, όπως επιβεβαιώνεται από τη βαθμολογία των 5 αστέρων στις δοκιμές του ανεξάρτητου οργανισμού EuroNCAP.