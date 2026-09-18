Διαθέσιμο στην Ελλάδα το αναβαθμισμένο Audi A3 (+τιμές)

Το Audi A3 Sportback επανεκκινεί την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα αναβαθμισμένο και σε τέσσερις εκδόσεις ισχύος, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 28.980 ευρώ.

Το αναβαθμισμένο Audi A3 πραγματοποιεί το λανσάρισμά του στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από ουσιαστικές αναβαθμίσεις που ενισχύουν την εικόνα, την άνεση και τη χρηστικότητά του.

Οι αλλαγές επικεντρώνονται στο εσωτερικό του οχήματος, τον τεχνολογικό του εξοπλισμό, καθώς και στην ενσωμάτωση νέων, προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επεμβάσεις αυτές καλύπτουν ολόκληρη τη γκάμα του μοντέλου, ανεξαρτήτως κινητήριου συνόλου.

Οι αλλαγές μέσα στην καμπίνα

Η σημαντικότερη αλλαγή εντοπίζεται στην ανασχεδιασμένη καμπίνα, όπου την προσοχή τραβά αμέσως το νέο κυρτό πανοραμικό σύμπλεγμα. Αυτό απαρτίζεται από τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 11,9 ιντσών (Audi virtual cockpit) και την κεντρική οθόνη του συστήματος infotainment με διαγώνιο 12,8 ιντσών.

Σύμφωνα με την Audi, το εσωτερικό προσφέρει πλέον μια ακόμα πιο premium αίσθηση, χάρη στη χρήση επενδύσεων ανώτερης ποιότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται τα ανθρακονήματα, οι μικροΐνες Dinamica, καθώς και νέα, οικολογικά υφάσματα.

Παράλληλα, στην αναδιαμορφωμένη κεντρική κονσόλα, η ειδική θέση για το smartphone είναι πλέον στραμμένη προς την πλευρά του οδηγού παρέχοντας ασύρματη φόρτιση ισχύος 25 Watt. Επιπλέον, όλα τα νέα τιμόνια ενσωματώνουν φυσικούς περιστροφικούς διακόπτες για τη μέγιστη δυνατή εργονομία, ενώ για τις εκδόσεις S line και S προσφέρεται ένα σπορ τιμόνι με επίπεδη βάση και κορυφή.

Αναβαθμίσεις σε τεχνολογία

Στον τομέα του τεχνολογικού εξοπλισμού, η γερμανική εταιρεία αναδιαρθρώνει τα συστήματα ασφαλείας, μεταφέροντας στη γκάμα του A3 τεχνολογίες που προέρχονται από μεγαλύτερες κατηγορίες οχημάτων. Το σύστημα adaptive cruise assist plus, το οποίο παραμένει ενεργό σε ταχύτητες έως και 210 χλμ/ώρα, έχει πλέον τη δυνατότητα να διατηρεί το αυτοκίνητο στο κέντρο του δρόμου ακόμα και σε επαρχιακές οδούς χωρίς κάτω διαγράμμιση, «διαβάζοντας» τη ροή της υπόλοιπης κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το σύστημα μπορεί να ακινητοποιεί αυτόματα το όχημα στους σηματοδότες και να ξεκινά εκ νέου μόλις ανάψει το πράσινο φως, ενώ στον αυτοκινητόδρομο πραγματοποιεί αυτόνομες αλλαγές λωρίδας με ένα απλό πάτημα του φλας.

Η εμπειρία της στάθμευσης περνά επίσης σε ένα απόλυτα αυτοματοποιημένο επίπεδο. Χάρη σε τέσσερις ευρυγώνιες κάμερες, ο οδηγός έχει στη διάθεσή του τρισδιάστατη (3D) εικόνα 360 μοιρών στην κεντρική οθόνη, με ειδική λειτουργία καθοδήγησης που βοηθά στην ακριβή ευθυγράμμιση του αυτοκινήτου.

Με το σύστημα park assist pro, το A3 μπορεί να παρκάρει εντελώς μόνο του χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του οδηγού στην καμπίνα, καθώς ο έλεγχος πραγματοποιείται εξ αποστάσεως μέσω smartphone και της εφαρμογής myAudi app. Επιπρόσθετα, η νέα λειτουργία trained parking παρέχει στο αυτοκίνητο τη δυνατότητα να «απομνημονεύει» έως και 5 δύσκολες μανούβρες, όπως η είσοδος σε ένα στενό γκαράζ ή υπόστεγο σε απόσταση έως 50 μέτρων, και να τις εκτελεί αυτόνομα στο μέλλον.

Οι τιμές του

Ακολουθούν αναλυτικά οι τιμές του αναβαθμισμένου Audi A3 Sportback για την ελληνική αγορά:

A3 Sportback Inspire TFSI Hybrid S tronic 116 PS: 28.980 ευρώ

A3 Sportback Progressive TFSI Hybrid S tronic 150 PS: 31.980 ευρώ

A3 Sportback Progressive e-hybrid S tronic 204 PS: 45.980 ευρώ

A3 Sportback S line e-hybrid S tronic 272 PS: 49.980 ευρώ

RS 3 Sportback TFSI quattro S tronic 400 PS: 98.980 ευρώ

Όσον αφορά το A3 allstreet, οι τιμές ξεκινούν από 35.980 ευρώ.