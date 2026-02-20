Διαθέσιμο με πλουσιότερο εξοπλισμό το Peugeot 3008 (+τιμή)

Το Peugeot 3008, ένα SUV σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, χάρη στην premium αισθητική, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, είναι πλέον διαθέσιμο σε νέες εκδόσεις που περιλαμβάνουν περισσότερο εξοπλισμό.

Η Peugeot ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV, παρουσιάζοντας τις αναβαθμισμένες εκδόσεις του 3008, που συνδυάζονται με το υβριδικό κινητήριο σύνολο των 145 ίππων και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων.

Όπως αναφέρει η γαλλική μάρκα, το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει ιδανική ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ιδιαίτερα σε αστικές συνθήκες. Η «έξυπνη» υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο Peugeot 3008 να πραγματοποιεί πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα.

Με βάση τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 λτ./100 χλμ., προσδίδοντας του συνολική αυτονομία 1.000 χλμ., ενώ οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 120 γραμ./χλμ., εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.

Ο εξοπλισμός της εισαγωγικής Style

Στη βάση της ανανεωμένης γκάμας εκδόσεων βρίσκεται η έκδοση Style, η οποία, μετά από προωθητική ενέργεια, κοστολογείται από 31.900 ευρώ.

O βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55, φιμέ κρύσταλλα, προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία, αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης, συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί, κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος, Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών, ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto), καθίσματα σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Allure και GT – Πιο πλούσιες σε εξοπλισμό

Η Peugeot παρουσιάζει επίσης σημαντικές αναβαθμίσεις στην υπάρχουσα σειρά εκδόσεων του 3008. Έτσι λοιπόν, οι εκδόσεις Allure και GT απέκτησαν ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό, χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή τους.

Πιο συγκεκριμένα, η έκδοση Allure ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection (σύστημα επιτήρησης τυφλού σημείου) και Rear Cross Traffic Alert (σύστημα ειδοποίησης οπίσθιας διασταυρούμενης κυκλοφορίας).

Αντίστοιχα, η κορυφαία έκδοση GT γίνεται ακόμα πιο πλούσια διαθέτοντας το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), το Semi Automatic Lane Change Assist (σύστημα ημιαυτόνομης αλλαγής λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360 στον βασικό εξοπλισμό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανακαλύψουν από κοντά τις άμεσα διαθέσιμες νέες εκδόσεις και να προγραμματίσουν test drive στο επίσημο δίκτυο διανομέων Peugeot σε όλη την Ελλάδα.