Σε νέα, χαμηλότερη τιμή το Ford Puma στην Ελλάδα – Πόσο κοστίζει

Το Ford Puma επαναπροσδιορίζει την έννοια του value-for-money στην ελληνική αγορά, καθώς πλέον προσφέρεται με έκπτωση που αγγίζει τα 1.100 ευρώ.

Η Ford Motor Ελλάς ανακοίνωσε ότι το Puma γίνεται πιο προσιτό στη χώρα μας, καθώς η αρχική του τιμή ορίζεται πλέον στα 22.550 ευρώ (από 23.647 ευρώ πριν), δίνοντας έτσι σε ακόμα περισσότερους οδηγούς την ευκαιρία να αποκτήσουν πιο εύκολα ένα από τα πιο ολοκληρωμένα μικρά SUV της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η Ford προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης απόκτησής του με τα ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance, τα οποία προσφέρουν στους πελάτες προνομιακούς όρους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, είτε χαμηλό επιτόκιο 0,9%, είτε χαμηλό ποσό προκαταβολής από 10% και μακρά περίοδο αποπληρωμής έως 84 μήνες.

Παράλληλα, η πολυετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect, η οποία συνοδεύει κάθε Ford Puma, απαλλάσσει τους πελάτες από το άγχος απρόβλεπτων επισκευών ώστε να απολαμβάνουν την οδήγησή του χωρίς άγχος και για μεγαλύτερο διάστημα μέσα τη διάρκεια αποπληρωμής του χρηματοδοτικού τους προγράμματος.

Οδηγοκεντρικό και σύγχρονο

Το Ford Puma ξεχωρίζει αμέσως στο δρόμο χάρη στην χαρακτηριστική του εξωτερική σχεδίαση, ενώ στο εσωτερικό, υιοθετείται μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία για τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος με προσεγμένα υλικά και σχεδίαση που «αγκαλιάζει» τόσο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες. Όλοι υποστηρίζονται από την πιο προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας με σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4 επόμενης γενιάς και οθόνη 12 ιντσών στάνταρ, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών.

Ατού το κορυφαίο του πορτ-μπαγκάζ

Δύο από τα πλεονεκτήματα που κάνουν το Ford Puma να ξεχωρίζει στην κατηγορία του είναι η πρακτικότητα και οι κορυφαίοι χώροι που εξασφαλίζει σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Χάρη στην έξυπνη διαμόρφωση του αμαξώματος και το καινοτόμο MegaBox, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους η μέγιστη χωρητικότητα αγγίζει τα 1.126 λίτρα.

Το μοναδικό MegaBox έρχεται να προσθέσει έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά αθλητικού ή «βρώμικου» εξοπλισμού, ογκωδών αντικειμένων ή ακόμα περισσότερων αποσκευών.

Με ισχύ 125 PS

Η τιμή των 22.550 ευρώ αφορά τον κινητήρα 1,0 λτ. EcoBoost των 125 ίππων που χάρη σε έναν μικρό ηλεκτροκινητήρα που λειτουργεί σαν γεννήτρια ρεύματος, προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση και άμεση απόκριση στο γκάζι, ανακτώντας ενέργεια κατά την πέδηση του αυτοκινήτου.

Επιπλέον, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery) επιτρέπουν σε όλους τους οδηγούς να προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του οχήματος στις ανάγκες και τις προσωπικές προτιμήσεις τους – για ισορροπημένη ή οικονομική απόδοση, υψηλή απόκριση και σπορ επιδόσεις ή για βέλτιστη λειτουργία σε ολισθηρές επιφάνειες.