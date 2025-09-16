Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Citroen C3 Van (τιμές)

Με συμπαγείς διαστάσεις, ωφέλιμο όγκο έως 1,06 m³ και γενναιόδωρο εξοπλισμό, το Citroen C3 Van προβάλλει ως μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή για τους επαγγελματίες.

Στην αποκάλυψη της έκδοσης van του C3 προχώρησε η Citroen. Η επαγγελματική εκδοχή του δημοφιλούς μοντέλου έχει ήδη ξεκινήσει την εμπορική πορεία της στην ελληνική αγορά κατακτώντας την κορυφή στην κατηγορία των “car van”.

Συγκεκριμένα, για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, το Citroen C3 Van βρίσκεται στην 1η θέση με 71 ταξινομήσεις και ποσοστό 38,6%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του.

Το νέο C3 Van προορίζεται για επαγγελματίες που αναζητούν ευελιξία, συμπαγείς διαστάσεις και οικονομία. Με ανανεωμένη, σύγχρονη σχεδίαση, που εκφράζει τη γαλλική μάρκα, και με πλούσιο εξοπλισμό, αντικαθιστά επάξια το ήδη επιτυχημένο μοντέλο της Citroen, θέτοντας νέα στάνταρ στην κατηγορία.

Κινητήρες και απόδοση

Το νέο Citroen C3 Van διατίθεται σε δύο εκδόσεις, βενζίνης και αμιγώς ηλεκτρική:

Βενζινοκινητήρας PureTech 1.2 λτ. με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 128 γρ./χλμ., ενώ η μικτή κατανάλωση φτάνει τα 5,7 λτ./100 χλμ. (WLTP).

PureTech 1.2 λτ. με ισχύ 100 ίππων και μέγιστη ροπή 250 Nm από τις 1.750 σ.α.λ. Οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 128 γρ./χλμ., ενώ η μικτή κατανάλωση φτάνει τα 5,7 λτ./100 χλμ. (WLTP). Ηλεκτρική έκδοση e-C3 Van με ηλεκτροκινητήρα 113 ίππων και αυτόματο κιβώτιο μίας σχέσης με λειτουργία ανάκτησης ενέργειας στο φρενάρισμα. Η μπαταρία 44 kWh προσφέρει αυτονομία έως 323 χλμ. σε συνδυασμένο κύκλο (WLTP), με μέση κατανάλωση 17,3–17,4 kWh/100 χλμ.

Εξοπλισμός και τεχνολογίες

Το νέο C3 Van είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τεχνολογίες αιχμής που συναντώνται σε επιβατικά οχήματα. Ο εξοπλισμός του είναι αντίστοιχος με την επιβατική έκδοση PLUS.

Ειδικότερα, στο εξωτερικό φέρει -μεταξύ άλλων- προβολείς τεχνολογίας LED, περιμετρικά προστατευτικά στους θόλους των τροχών και τα μαρσπιέ, μαύρες γυαλιστερές μπάρες οροφής.

Στην καμπίνα πρωταγωνιστούν κεντρική οθόνη αφής 10,25’’ με ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay & Android Auto, όπως και τα καθίσματα Citroen Advanced Comfort με ρύθμιση ύψους στο κάθισμα οδηγού.

Πλήρης είναι και η δέσμη συστημάτων άνεσης και ασφαλείας, με τεχνολογίες όπως Active Safety Brake, Collision Warning Alert, Lane Keep Assist, Speed Limit Information, Driver Attention Alert και High Beam Assist.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει επίσης ανάρτηση Citroen Advanced Comfort, ηλεκτρικό χειρόφρενο (ηλεκτρική έκδοση), πακέτο Visibility για αυτόματη λειτουργία φώτων & υαλοκαθαριστήρων, αισθητήρα βροχής με αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων, Air Condition, πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος με ηχητική υποβοήθηση και ηλεκτρικούς/θερμαινόμενους/αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Διαστάσεις και χώρος φόρτωσης

Παρά τις συμπαγείς διαστάσεις του, το νέο Citroen C3 Van προσφέρει ιδιαίτερα πρακτικό και ευρύχωρο χώρο φόρτωσης, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του επαγγελματία.

Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος: 4.015 χλστ.

Πλάτος: 2.017 χλστ. (με καθρέπτες ανοιχτούς) / 1.813 χλτ. (με καθρέπτες κλειστούς)

Ύψος: 1.567 χλστ. (χωρίς μπάρες οροφής) / 1.577 χλστ. (με μπάρες οροφής)

Εσωτερικές διαστάσεις φόρτωσης

Μήκος: 1.131 χλστ.

Πλάτος: 1.015 χλστ.

Ύψος: 535–931 χλστ. (μέγιστο εσωτερικό ύψος)

Ύψος χώρου κάτω από την εταζέρα: 515 χλστ.

Ωφέλιμος όγκος: 0,61 – 1,06 m³

Το νέο μοντέλο της γαλλικής μάρκας επωφελείται από 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση η οποία ισχύει για όλη την γκάμα επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών Citroen.

Το Citroen C3 Van είναι διαθέσιμο στο Επίσημο Δίκτυο Διανομέων της γαλλικής μάρκας με τιμή εκκίνησης 20.713 ευρώ για την έκδοση με κινητήρα βενζίνης και 29.500 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική.