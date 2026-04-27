Διαθέσιμο στην Ελλάδα το Cupra Formentor VZ5 των 390 ίππων (+τιμή)

Η κορυφαία έκδοση VZ5 που ενσωματώνει τον εμβληματικό 5κύλινδρο κινητήρα του VW Group και αποδίδει 390 ίππους γίνεται ξανά διαθέσιμη στην ελληνική αγορά για το ανανεωμένο Cupra Formentor.

H Cupra ανακοίνωσε ότι επανακυκλοφορεί στην Ελλάδα την κορυφαία έκδοση VZ5, αυτή τη φορά για το ανανεωμένο Formentor, το μοντέλο που σηματοδότησε την αυτονόμηση της εταιρείας, ως ξεχωριστό brand.

Η τιμή του Cupra Formentor VZ5 διαμορφώνεται στην Ελλάδα στα 69.990 ευρώ.

390 ίπποι και τετρακίνηση

Πηγή ζωής του Cupra Formentor VZ5 αποτελεί ο εμβληματικός πεντακύλινδρος κινητήρας 2.5 λίτρων TSI, ο οποίος αποδίδει 390 ίππους και 480 Nm ροπής, με αναβαθμισμένη ρύθμιση για ακόμη πιο συναισθηματική απόδοση, όπως αναφέρει η Cupra.

Συνδυάζεται με 7τάχυτο κιβώτιο DSG διπλού συμπλέκτη και σύστημα τετρακίνησης της Cupra, ενώ η τεχνολογία torque splitter εξασφαλίζει ακριβή κατανομή ισχύος σε όλους τους τροχούς, προσφέροντας βελτιωμένη σταθερότητα στις στροφές.

Το πιο «επιθετικό» Formentor

Σε αισθητικό επίπεδο, το Cupra Formentor VZ5 ξεχωρίζει για το πιο «επιθετικό» λουκ του, με διαφοροποιήσεις στους προφυλακτήρες (εμπρός/πίσω), τον μπροστινό διαχύτη που φέρει χαραγμένο το λογότυπο VZ5, τα πιο φαρδιά «φτερά», καθώς και διαφορετικό πίσω diffuser το οποίο πλαισιώνεται από της χάλκινες απολήξεις της εξάτμισης.

Tο δυναμικό στιλ ενισχύουν οι ζάντες αλουμινίου 20” σε χάλκινη απόχρωση, τα λογότυπα της Cupra σε σκούρο χρώμιο, όπως και η ειδική παλέτα μεταλλικών ή ματ αποχρώσεων -Midnight Black, Dark Void, Magnetic Tech Matt, Century Bronze Matt και Enceladus Grey Matt.

Η καμπίνα «παντρεύει» κομψότητα με σπορ χαρακτήρα, με καθίσματα CUPBucket, ατμοσφαιρικό φωτισμό και διάφορες στιλιστικές πινελιές που αντανακλούν τη φιλοσοφία της Cupra.