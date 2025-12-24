Διαθέσιμο στην Ελλάδα το MGS5 EV – Πόσο κοστίζει

Η MG λανσάρει στην ελληνική αγορά το MGS5 EV, ένα ηλεκτρικό C-SUV με σύγχρονα συστήματα και πλήρη εξοπλισμό.

Η MG εδραιώνεται στην κατηγορία των μικρομεσαίων ηλεκτρικών SUV, λανσάροντας στην ελληνική αγορά το νέο MGS5 EV. Το μοντέλο ξεκινά από την τιμή των 26.950 ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την τρέχουσα προωθητική ενέργεια από τον Όμιλο Συγγελίδη και το όφελος της κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3».

Η ηλεκτρική υπόσταση του MGS5 EV αποτυπώνεται στη σχεδίασή του, με κλειστή μάσκα, «αιχμηρά» φωτιστικά σώματα, δυναμικές γραμμές και μια μεγάλη φωτεινή λωρίδα που διατρέχει όλο το πίσω μέρος.

Όπως αναφέρει η MG, το μοντέλο διακρίνεται για την ευρυχωρία του (453 λτ. πορτμπαγκάζ) και παράλληλα ενσωματώνει σύγχρονες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, ενισχύοντας την ασφάλεια και την οδηγική εμπειρία.

Το MGS5 EV προσφέρεται με δύο μπαταρίες, 49 kWh και 64 kWh, διαθέτει ισχύ έως 231 ίππους και αυτονομία έως 480 χιλιόμετρα, στοιχεία που το καθιστούν ανταγωνιστικό στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV. Επιπλέον, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση, επιτρέποντας την αναπλήρωση της μπαταρίας από 10% σε 80% σε 24 λεπτά, ενισχύοντας την πρακτικότητα στη χρήση.

Το MGS5 EV είναι πισωκίνητο, βασίζεται στην πλατφόρμα Modular Scalable Platform (MSP) και ενσωματώνει πίσω ανάρτηση πενταπλών συνδέσμων.

Προσφέρονται δύο επίπεδα εξοπλισμού, Exclusive & Luxury, αμφότερα με 16 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης, αλλά και με στοιχεία άνεσης όπως αυτόματος κλιματισμός, και διπλή ψηφιακή οθόνη 10,25″ και 12,8″.