Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το Lexus RZ – Πόσο κοστίζει

Η τεχνολογική ναυαρχίδα της ηλεκτρικής γκάμας της Lexus παντρεύει ποιότητα, καινοτομία και οδηγοκεντρικό χαρακτήρα, προβάλλοντας έτοιμη να διεκδικήσει σημαίνοντα ρόλο στα ελληνικά αυτοκινητικά δρώμενα.

Τη δυνατότητα να υποβάλουν την παραγγελία τους για το νέο Lexus RZ έχουν οι Έλληνες καταναλωτές. Το μήκους 4,805 μέτρων αμιγώς ηλεκτρικό SUV καταδεικνύει τη δέσμευση της Lexus για μεγιστοποίηση των οφελών του τεχνολογικού σκέλους των εξηλεκτρισμένων μοντέλων της όχι μόνο ως προς την ισχύ και την ενεργειακή αποδοτικότητα αλλά και ως προς την παροχή μιας πιο απολαυστικής εμπειρίας για τον οδηγό και ενός πιο ευχάριστου ταξιδιού γι όλους τους επιβαίνοντες.

Η σχεδίαση του Lexus RZ ακολουθεί επιθετική κατεύθυνση, με έντονες ακμές και κουπέ τελείωμα που του προσδίδουν διακριτή προσωπικότητα, ενώ έμφαση έχει δοθεί και στην αεροδυναμική με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,263.

Το νέο Lexus RZ συνδυάζει σύστημα steer-by-wire με νέας σχεδίασης τιμόνι εξασφαλίζοντας διαισθητικό χειρισμό και ενσωματώνει σύστημα ανάρτησης -γόνατα MacPherson εμπρός και διπλά ψαλίδια πίσω – που επωφελείται από ειδική ρύθμιση των αμορτισέρ και των ελατηρίων εμπρός και πίσω. Με αυτό τον τρόπο να ενισχύεται η δυναμική απόδοση και επιτυγχάνεται η σωστή ισορροπία μεταξύ σταθερότητας στον χειρισμό και άνεσης κύλισης, σύμφωνα με τη μάρκα.

Ως προς τη μετάδοση, το ηλεκτρικό SUV είναι διαθέσιμο σε εκδόσεις είτε με κίνηση εμπρός είτε με τετρακίνηση μέσω του συστήματος Direct4 της Lexus. Η γκάμα ξεκινάει με την προσθιοκίνητη έκδοση 350e με απόδοση 224 PS και μπαταρία 77 kWh που εξασφαλίζει πάνω από 550 χλμ. αυτονομίας, με κατανάλωση ενέργειας 14,7 kWh/100 χλμ.

Ακολουθούν οι τετρακίνητες (με δύο ηλεκτρομοτέρ -ένα σε κάθε άξονα) εκδόσεις 500e και 550e, με την ίδια μπαταρία των 77 kWh και ισχύ 380 και 408 PS αντίστοιχα, με την ισχυρότερη να ολοκληρώνει το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα σε 4,4 δλ.

Ως στάνταρ ενσωματώνεται φορτιστής 22 kW, ενώ για τη βελτίωση των χρόνων φόρτισης σε ψυχρά κλίματα, το Lexus RZ φέρει ένα νέο σύστημα προετοιμασίας (pre-conditioning) της μπαταρίας, το οποίο μπορεί να ρυθμίσει τους συσσωρευτές στη βέλτιστη θερμοκρασία πριν από την έναρξη της φόρτισης.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Lexus, με τη χρήση της λειτουργίας προθέρμανσης η φόρτιση από 10% έως 80% μπορεί να ολοκληρωθεί σε 30 λεπτά, σε σύγκριση με τα 55 λεπτά χωρίς αυτήν (στους -10°C).

Το μοντέλο RZ 550e F Sport (διαβάστε τη δοκιμή εδώ) είναι το πρώτο που εξοπλίζεται με το νέο σύστημα Interactive Manual Drive της Lexus, μια τεχνολογική πρωτιά που προσφέρει στον οδηγό την αίσθηση και την ικανοποίηση της χειροκίνητης επιλογής σχέσεων σε ένα αμιγώς ηλεκτρικό όχημα. Μέσω paddles στο τιμόνι, ο οδηγός μπορεί να αλληλεπιδρά με το μοντέλο, επιλέγοντας ανάμεσα σε 8 εικονικές σχέσεις. Παράλληλα, το RZ 550e F Sport ενσωματώνει ως στάνταρ το σύστημα steer-by-wire, το οποίο είναι προαιρετικά διαθέσιμο και στην έτερη τετρακίνητη έκδοση, 500e.

Το Lexus RZ είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά με τιμή εκκίνησης 59.700 ευρώ, στην προσθιοκίνητη έκδοση RZ 350e. Ακολουθούν οι τιμές, στις οποίες δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση του Κινούμαι Ηλεκτρικά: