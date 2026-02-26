Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά το νέο Citroen e-C3 Aircross Extended Range (+τιμή)

Το μοντέλο μπορεί να διανύσει έως και 400 χλμ. με μια φόρτιση, ενώ για τον ανεφοδιασμό της μπαταρίας από το 20 έως το 80% χρειάζονται 30 λεπτά.

Η Citroen διευρύνει την γκάμα εκδόσεων του αμιγώς ηλεκτρικού C3 Aircross, προσφέροντας στους καταναλωτές που είναι έτοιμοι να πραγματοποιήσουν το βήμα προς την ηλεκτροκίνηση μια ακόμη ελκυστική επιλογή.

Πρόκειται για την έκδοση e-C3 Aircross Extended Range η οποία εξοπλίζεται με ηλεκτροκινήτρα 113 PS βελτιωμένης απόδοσης και μπαταρία LFP χωρητικότητας 54 kWh που εξασφαλίζει αυτονομία έως 400 χλμ. (συνδυασμένος κύκλος WLTP).

Το μοντέλο έχει δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC έως 100 kW που του επιτρέπει να ανεφοδιαστεί από το 20 στο 80% σε λιγότερο από 30 λεπτά, εξασφαλίζοντας απρόσκοπτες μετακινήσεις τόσο στην καθημερινότητα όσο και σε ταξίδια σε αυτοκινητόδρομο.

Το e-C3 Aircross “Extended Range” είναι διαθέσιμο στις εκδόσεις εξοπλισμού YOU, PLUS και MAX, παρέχοντας υψηλό επίπεδο άνεσης με τις αναρτήσεις Citroen Advanced Comfort, χώρους που κάνουν το μοντέλο να ξεχωρίζει στην κατηγορία του, προηγμένες τεχνολογίες, πληθώρα συστημάτων ασφαλείας καθώς και ευκολία στην φόρτιση.

Στην εισαγωγική έκδοση YOU διατίθεται στην τιμή των 20.900 ευρώ (με κρατική επιδότηση και ισχύουσα εμπορική πολιτική της εισαγωγικής), σε τιμή χαμηλότερη από την αντίστοιχη υβριδική έκδοση του μοντέλου.

Σε αυτή την τιμή περιλαμβάνεται το καλώδιο φόρτισης για οικιακή χρήση σε ενισχυμένη πρίζα Green Up (14A) καθώς και το καλώδιο φόρτισης Μode 3 για φόρτιση σε Wallbox. Τέλος, η εισαγωγική εταιρεία προσφέρει προνομιακή τιμή για την απόκτηση φορτιστή (Wallbox).