Τα πιο δημοφιλή μικρά αυτοκίνητα το 2026 – Ποιο διπλασιάζει τις πωλήσεις του κάθε μήνα

Τα μικρά αυτοκίνητα συνεχίζουν να σημειώνουν σημαντικές πωλήσεις στην ελληνική αγορά αυτοκινήτου και το 2026. Αυτά είναι τα τρία πιο δημοφιλή.

Παρά την αδιαμφισβήτητη κυριαρχία των SUV τα τελευταία χρόνια, τα μικρά αυτοκίνητα (B-segment) συνεχίζουν να κρατούν γερά τη θέση τους στην ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ για το πρώτο τρίμηνο του 2026, τα μοντέλα αυτά διατηρούν υψηλό μερίδιο πωλήσεων, επιβεβαιώνοντας πως παραμένουν μια από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τους Έλληνες οδηγούς.

Ο βασικός λόγος δεν είναι άλλος από την πρακτικότητα που προσφέρουν στην καθημερινότητα: οι compact διαστάσεις τους τα καθιστούν ιδανικά για την κίνηση και –κυρίως– το παρκάρισμα στις αστικές περιοχές, όπου οι διαθέσιμοι χώροι είναι περιορισμένοι. Την ίδια στιγμή, προσφέρουν χώρους που καλύπτουν άνετα τις ανάγκες μιας μικρής οικογένειας, χωρίς να κάνουν σοβαρούς συμβιβασμούς στην άνεση ή τον εξοπλισμό.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, τρία μοντέλα ξεχωρίζουν το 2026, με το ένα από αυτά να καταγράφει αξιοσημείωση ανοδική πορεία, φτάνοντας στο σημείο να διπλασιάζει τις πωλήσεις του μήνα με τον μήνα.

1. Opel Corsa με 2.654 πωλήσεις

To Opel Corsa αναδεικνύεται, μετά τους πρώτους τρεις μήνες του 2026, το πιο δημοφιλές μοντέλο στην κατηγορία του B-segment, σημειώνοντας 2.654 νέες ταξινομήσεις.

Στην έκτη του γενιά, το γερμανικό supermini είναι ένα ολοκληρωμένο αυτοκίνητο με ποιότητα κατασκευής που ξεπερνά τον μέσο όρο της κατηγορίας. Παραμένει ταυτόχρονα ιδιαίτερα πρακτικό στην καθημερινή χρήση και προσφέρεται με μια πλούσια γκάμα κινητήρων, που καλύπτει επιλογές βενζίνης, ήπια υβριδικά σύνολα (mild hybrid) αλλά και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

Το βενζινοκίνητο Corsa (από 18.600 ευρώ) ενσωματώνει έναν υπερτροφοδοτούμενο 1.200άρη κινητήρα βενζίνης ο οποίος αποδίδει 100 ίππους και 205 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται με μηχανικό κιβώτιο 6 σχέσεων. Σύμφωνα με την Opel, η επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα έρχεται σε 9,9 δλ., ενώ η κατανάλωση καυσίμου περιορίζεται σε 5,3 λτ./100 χλμ. (WLTP).

Από 21.200 ευρώ κοστίζει η ήπια υβριδική έκδοση των 110 ίππων με αυτόματο κιβώτιο στο ίδιο εξοπλιστικό επίπεδο που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει τα πρώτα μέτρα ηλεκτρικά, δίχως δηλαδή να καταναλώσει στάλα βενζίνης, ενώ το ηλεκτρικό κοστίζει από 24.600 ευρώ, προσφέροντας αυτονομία που φτάνει τα 357 χιλιόμετρα.

2. Toyota Yaris με 2.283 πωλήσεις

Το Toyota Yaris έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ευελιξία και την οικονομία που προσφέρει στις αστικές μετακινήσεις και το 2026, εξακολουθεί να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο αγαπημένες επιλογές των Ελλήνων καταναλωτών.

Το Yaris Hybrid είναι διαθέσιμο ως υβριδικό με 116 ή 130 ίππους, με αμφότερες τις εκδόσεις να έχουν ως κοινό παρονομαστή έναν κινητήρα βενζίνης 1,5 λίτρων απόδοσης 92 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες. Έναν με απόδοση 80 PS στην έκδοση με τα 116 PS ή με απόδοση 84 ίππους στην έκδοση με τους 130 ίππους, ενώ ένας δεύτερος ηλεκτροκινητήρας έχει τον ρόλο μιας γεννήτριας για τη φόρτιση της μπαταρίας των 0,76 kWh.

Στην ελληνική αγορά η τιμή του φθηνότερου Yaris ανέρχεται σε 21.320 ευρώ στο εξοπλιστικό επίπεδο Live και αφορά στην έκδοση Hybrid 116 που προσφέρει μέση κατανάλωση καυσίμου 3,8 λτ/100 χλμ., εκπομπές CO2 87 γρ./χλμ. και επιτάχυνση στα πρώτα 100 χλμ./ώρα σε 9,7 δλ.

3. Renault Clio με 1.705 πωλήσεις

Το νέο, έκτης γενιάς Renault Clio συνεχίζει την πετυχημένη εμπορική πορεία του προκατόχου του. Τον Ιανουάριο αναδείχθηκε το πιο δημοφιλές μοντέλο στην ευρωπαϊκή αγορά τον Ιανουάριο και σταδιακά, ανεβαίνει στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων και στην Ελλάδα.

Τον πρώτο μήνα του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΣΕΑΑ, οι νέες ταξινομήσεις του Renault Clio δεν ξεπέρασαν τις 115, τον επόμενο μήνα έφτασαν τις 495, ενώ ο Μάρτιος ήταν ο πιο επιτυχημένος μήνας για το μοντέλο μέχρι αυτήν τη στιγμή, αφού σημείωσε 1.095 πωλήσεις και βρέθηκε στη δεύτερη θέση με τα πιο περιζήτητα αυτοκίνητα της κατηγορίας του.

Το νέο Renault Clio διατίθεται με τον 3κύλινδρο turbo κινητήρα βενζίνης TCe 1,2 λίτρων που αποδίδει 115 PS. Συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων ή με το νέο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC (αμφότερα 6 σχέσεων), ενώ όσον αφορά την κατανάλωση, η Renault ανακοινώνει 5 λτ./100 χλμ. (ή 5,1 λτ./100 χλμ. με το αυτόματο κιβώτιο) σε μεικτές συνθήκες.

Ο full hybrid E-Tech κινητήρας των 160 PS, εξελιγμένος από την Horse Powertrain, αποτελεί την αιχμή του δόρατος για το Clio 6ης γενιάς. Συνδυάζει έναν ατμοσφαιρικό τετρακύλινδρο κινητήρα 1,8 λίτρων άμεσου ψεκασμού, δύο ηλεκτροκινητήρες που τροφοδοτούνται από μια μπαταρία 1,4 kWh, με νέο σύστημα ψύξης, και ένα έξυπνο κιβώτιο πολλαπλών επιλογών χωρίς συμπλέκτη. Οι εκπομπές του CO 2 δεν ξεπερνούν τα 89 γραμ./χλμ., ενώ η κατανάλωση σε μεικτό κύκλο είναι μόλις 3,9 λτ./100χλμ..

Οι τιμές του ξεκινούν από 20.900 ευρώ για την έκδοση των 115 ίππων και από 24.900 ευρώ για το υβριδικό.