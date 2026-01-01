DS N°8: Οι τιμές της πολυτελούς γαλλικής ναυαρχίδας στην Ελλάδα

Το κορυφαίο μοντέλο της DS Automobiles είναι πλέον διαθέσιμο για παραγγελία στην ελληνική αγορά. Οι τιμές ξεκινούν από 56.900 ευρώ για την αμιγώς ηλεκτρική επιλογή με τους 230 ίππους.

H DS ανακοίνωσε τις τιμές με τις οποίες ξεκινάει η εμπορική πορεία του νέου N°8 στην Ελλάδα. Το αυτοκίνητο αποτελεί τη ναυαρχίδα της γαλλικής premium εταιρείας και σχεδιαστικά ξεχωρίζει για την κομψή σιλουέτα του, τύπου σιλουέτα τύπου fastback. \

Το νέο DS N°8 βασίζεται στην πλατφόρμα STLA Medium της Stellantis και παρότι, είναι ένα αυτοκίνητο με ευμεγέθεις διαστάσεις, το νέο N°8 έχει να επιδείξει έναν εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας που ανέρχεται σε 0,24.

Premium κατεύθυνση

Στο εσωτερικό, εκ των πρωταγωνιστιών είναι το νέας σχεδίασης τιμόνι σε σχήμα Χ, η premium εικόνα της καμπίνας και οι δύο ψηφιακές ψηφιακές οθόνες. Η μία βρίσκεται πίσω από το τιμόνι και έχει διαγώνιο 10,25 ίντσες, ενώ η δεύτερη είναι τοποθετημένη κεντρικά, υποστηρίζει το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου και έχει μέγεθος 16 ίντσες.

Από 230 έως 350 ίππους

Το νέο DS N°8 προσφέρεται στην Ελλάδα με μια επιλογή τριών ηλεκτρικών κινητήρων και δύο μπαταριών. Η βασική έκδοση (Standard Range) είναι προσθιοκίνητη και αποδίδει έως 230 ίππους και συνδυάζεται με μπαταρία με χωρητικότητα 74 kWh.

Η μεσαία παραλλαγή του μοντέλου (Long Range) διαθέτει επίσης έναν κινητήρα, ο οποίος αποδίδει έως και 245 ίππους, συνδυαζόμενη ωστόσο με μια μπαταρία με χωρητικότητα 97,2 kWh, η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως και 750 χλμ.

Η κορυφαία έκδοση του N°8 (Long Range AWD) χρησιμοποιεί την ίδια μπαταρία, αλλά «αθροίζει» έναν δεύτερο κινητήρα στον πίσω άξονα, ενισχύοντας τη συνδυασμένη ισχύ έως και τους 350 ίππους. Αξίζει να σημειωθεί ότι με μέγιστη ισχύ φόρτισης 160 kW σταθερά μεταξύ 20% και 55% του επιπέδου φόρτισης, είναι δυνατή η αναζωογόνησή της με ενέργεια από 20% σε 80% σε 27 λεπτά σε έναν γρήγορο φορτιστή.

Οι τιμές του στην Ελλάδα αναλυτικά χωρίς να περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3»:

Standard Range 230 PS Pallas : 56.900€

: 56.900€ Standard Range 230 PS Etoile : 61.600€

: 61.600€ Long Range 245 PS Pallas : 60.100€

: 60.100€ Long Range 245 PS Etoile : 69.500€

: 69.500€ Long Range AWD 350 PS Etoile: 74.300€

Η έκδοση Pallas προσφέρει πλούσιο βασικό εξοπλισμό που περιλαμβάνει το DS Iris System με 3D συνδεδεμένη πλοήγηση, ασύρματο Android Auto TM και Apple Carplay TM, ασύρματη φόρτιση smartphone, τέσσερις θύρες USB, είσοδο και εκκίνηση χωρίς κλειδί, αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω και κάμερα οπισθοπορείας, αναγεννητική πέδηση με 3 επίπεδα μέσω paddles στο τιμόνι και σύστημα One-pedal.

Η έκδοση περιλαμβάνει ακόμη ηχοαπορροφητικά κρύσταλλα, φιμέ κρύσταλλα στο πίσω μέρος, αντλία θερμότητας, διζωνικό αυτόματο κλιματισμό, πανοραμική θερμομονωτική γυάλινη οροφή, εσωτερικό διάκοσμο σε vegan δέρμα, θερμαινόμενα καθίσματα εμπρός, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό, προστατευτικά μαρσπιέ θυρών από ανοξείδωτο χάλυβα, εφεδρικό τροχό έκτακτης ανάγκης και πολλά άλλα εξοπλιστικά στοιχεία.