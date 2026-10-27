Έφτασε Ελλάδα το νέο Volvo XC60 – Αναλυτικά οι τιμές και οι κινητήρες

To ανανεωμένο Volvo XC60 έχει δεχτεί επεμβάσεις στην εξωτερική του εμφάνιση, στο εσωτερικό του και στον τεχνολογικό του εξοπλισμό, ενώ παράλληλα μπορεί να συνδυαστεί με αναβαθμισμένα plug-in σύνολα που προσφέρουν αυτονομία έως και 200 χιλιόμετρα.

Ένα από τα πιο εμβληματικά SUV της Volvo ανανεώνεται ριζικά και είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, φέρνοντας μαζί του μια σειρά από αισθητικές, τεχνολογικές αλλά και μηχανικές αναβαθμίσεις.

Το XC60 ενισχύεται πλέον με ανασχεδιασμένη μάσκα, νέο εμπρός προφυλακτήρα, επανασχεδιασμένο καπό και φτερά, καθώς και νέας σχεδίασης τροχούς, ενώ τα προηγμένα φωτιστικά σώματα Matrix LED υιοθετούν την πιο πρόσφατη εκδοχή του χαρακτηριστικού σχεδιαστικού μοτίβου «Σφυρί του Θωρ», τραβώντας αμέσως τα βλέμματα.

Στο πίσω μέρος, η πόρτα του χώρου αποσκευών, τα φωτιστικά σώματα LED και ο προφυλακτήρας έχουν δεχθεί προσεκτικές επεμβάσεις που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στις οριζόντιες γραμμές, προσδίδοντας στο αυτοκίνητο μια πιο επιβλητική και δυναμική παρουσία στον δρόμο.

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Στο εσωτερικό δεσπόζει η ηρεμία της σκανδιναβικής αισθητικής. Το ταμπλό και τα πάνελ των θυρών διαθέτουν νέα σχεδίαση, ενώ ο πολυτελής διάκοσμος συμπληρώνεται από επενδύσεις ξύλου και αεριζόμενο δέρμα Nappa σε ζεστή απόχρωση Cardamom.

Τεχνολογία αιχμής, ασφάλεια και Google Gemini

Το XC60 εξοπλίζεται με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας ενεργητικής ασφάλειας της Volvo. Σε περίπτωση ανίχνευσης κινδύνου, το όχημα αντιδρά σε πραγματικό χρόνο, προειδοποιώντας τον οδηγό ή παρεμβαίνοντας ενεργά με αυτόματο σύστημα διεύθυνσης ή πέδησης έκτακτης ανάγκης για την αποφυγή ή τον μετριασμό της σύγκρουσης.

Επιπλέον, το σύστημα προειδοποίησης περιλαμβάνει προστασία για διερχόμενους δικυκλιστές, αποτρέποντας το ακούσιο άνοιγμα των θυρών στην πορεία τους, ενώ επίσης η Volvo κάνει λόγο πως ένα αναβαθμισμένο πακέτο αισθητήρων, ραντάρ και καμερών τροφοδοτεί προηγμένα συστήματα υποστήριξης όπως το Lane Change Assist και την Camera 360° με τρισδιάστατη προβολή.

Η κεντρική οθόνη 11,2 ιντσών φιλοξενεί το νεότερο σύστημα ψυχαγωγίας Volvo Car UX, το οποίο ενσωματώνει την εφαρμογή Gemini, ώστε οι οδηγοί μπορούν να αλληλεπιδρούν αβίαστα με το όχημα για τον προγραμματισμό διαδρομών, την εύρεση σημείων στάσης ή τη διαχείριση μηνυμάτων, διατηρώντας την προσοχή τους σταθερά στον δρόμο.

Επιλογές σε mild hybrid και plug-in κινητήρες

Αφετηρία στην γκάμα αποτελεί η έκδοση B5 AWD, η οποία συνδυάζεται με έναν δίλιτρο υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης που παράγει 250 ίππους και 360 Nm ροπής, ο οποίος συνεργάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων και σύστημα τετρακίνησης, επιτυγχάνοντας τα 0-100 χλμ./ώρα σε 6,9 δευτερόλεπτα.

Η γκάμα συμπληρώνεται από δύο τετρακίνητες plug-in υβριδικές επιλογές. Και στις δύο περιπτώσεις, η βάση είναι ένας 2,0 λίτρων turbo βενζινοκινητήρας, ο οποίος στην έκδοση T6 AWD αποδίδει 180 ίππους και 280 Nm και στην ισχυρότερη T8 AWD φτάνει τους 250 ίππους/360 Nm.

Όταν αυτός συνδυαστεί με τον ηλεκτροκινητήρα των 177 ίππων και 309 Nm, η συνολική ισχύς διαμορφώνεται στους 357 ίππους για το T6 AWD και αγγίζει τους 461 ίππους στο T8 AWD.

Οι επιδόσεις είναι ανάλογα εκρηκτικές, με τα πρώτα 100 χλμ./ώρα να έρχονται σε 5,7 και 4,8 δευτερόλεπτα αντίστοιχα, ενώ η τελική ταχύτητα είναι ηλεκτρονικά περιορισμένη στα 180 χλμ./ώρα.

Σημείο αναφοράς είναι η νέα μπαταρία χωρητικότητας 41,2 kWh, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο XC60 να κινηθεί μόνο με ρεύμα για έως 198 χιλιόμετρα στην έκδοση T6 AWD και έως 187 χιλιόμετρα στην T8 AWD. Η διαδικασία φόρτισης διαρκεί περίπου τέσσερις ώρες αλλά δεν υποστηρίζεται ταχυφόρτιση DC, επιβεβαιώνοντας τη φιλοσοφία της Volvo για καθημερινή φόρτιση στο σπίτι ή στο γραφείο.

Τέλος, αν συνυπολογιστεί και η ανεξαρτησία που προσφέρει το ρεζερβουάρ βενζίνγς, η συνολική αυτονομία του ταξιδιού αγγίζει τα 1.244 χλμ. για το T6 AWD και τα 1.232 χλμ. για το T8 AWD.

Οι τιμές του Volvo XC60 στην Ελλάδα

– Volvo XC60 B5 AWD mild hybrid Core: Από 67.800 ευρώ

– Volvo XC60 B5 AWD mild hybrid Plus: Από 73.900 ευρώ

– Volvo XC60 T6 AWD plug-in hybrid Plus: Από 72.800 ευρώ

– Volvo XC60 T6 AWD plug-in hybrid Ultra: Από 76.800 ευρώ

– Volvo XC60 T8 AWD plug-in hybrid Plus: Από 76.600 ευρώ

– Volvo XC60 T8 AWD plug-in hybrid Ultra: Από 80.900 ευρώ

– Volvo XC60 Black Edition T8 AWD plug-in hybrid Plus: Από 78.900 ευρώ

– Volvo XC60 Black Edition T8 AWD plug-in hybrid Ultra: Από 82.400 ευρώ