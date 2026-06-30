Εγγύηση 10 ετών και σε όλα τα κυκλοφορούντα Audi, Skoda και VW

Κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. για Volkswagen, VW Επαγγελματικά Οχήματα, Audi και Skoda

Η Kosmocar προσφέρει χείρα βοηθείας σε όλους πελάτες της, επεκτείνοντας τα προγράμματα 10ετούς εγγύησης Volkswagen JOY, Audi Platinum και Skoda ZEN και στα ήδη κυκλοφορούντα οχήματα.

Ειδικότερα, μετά την αρχική διάθεση των προγραμμάτων για νέα οχήματα, η κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ. γίνεται πλέον διαθέσιμη και για υφιστάμενους ιδιοκτήτες Volkswagen, Volkswagen Επαγγελματικών Οχημάτων, Audi και Skoda, εφόσον τα οχήματά τους πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε προγράμματος.

Με την πραγματοποίηση της προβλεπόμενης από τον κατασκευαστή συντήρησης στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο, το όχημα μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα εγγύησης της μάρκας, προσφέροντας στον ιδιοκτήτη του ένα νέο επίπεδο σιγουριάς, προστασίας και ξεγνοιασιάς.

Η κάλυψη αφορά σημαντικά μηχανικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά συστήματα του οχήματος, σύμφωνα με τους αναλυτικούς όρους κάθε προγράμματος, και συνδέεται με τη σωστή συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο.

Όπως αναφέρει η Kosmocar, η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο διασφαλίζει ότι κάθε όχημα παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με εγκεκριμένες διαδικασίες, διαρκή εκπαίδευση, σύγχρονα διαγνωστικά συστήματα και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή. Με αυτόν τον τρόπο, η μακροχρόνια κάλυψη δεν λειτουργεί αποκομμένα από τη φροντίδα του αυτοκινήτου, αλλά συνδέεται άμεσα με τη σωστή τεχνική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια χρήσης του.

Ακόμη, η ένταξη ενός ήδη κυκλοφορούντος οχήματος στα πρόγραμμα εγγύησης ενισχύει και την αξία του σε βάθος χρόνου. Ένα αυτοκίνητο που συντηρείται στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο και συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη αποκτά ισχυρότερο προφίλ αξιοπιστίας, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και υψηλότερη μεταπωλητική αξία.