Διπλή διάκριση της Avis στα PEAK Performance Marketing Awards

Στην τελετή βράβευσης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Ιουνίου, η Avis βραβεύτηκε και στις δύο κατηγορίες που συμμετείχε. Συγκεκριμένα, κέρδισε: Gold Award στην κατηγορία Best Performance in B2B, για την εξαιρετικά αποτελεσματική χρήση Performance Marketing προς B2B κοινά της εταιρείας. Silver Award στην κατηγορία Best Lead Generation Campaign, για την υψηλή απόδοση της καμπάνιας για το Avis Leasing η οποία ξεπέρασε τους στόχους που είχαν τεθεί εξαρχής

Οι καμπάνιες που βραβεύθηκαν πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Relevance Digital Agency, η οποία κέρδισε το βραβείο Agency of the Year και αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη της Avis σε όλες τις ενέργειες performance marketing. Τις βραβεύσεις εκ μέρους της Avis παρέλαβε ο κ. Θωμάς Σιόλας, Senior Marketing & Communications Manager.

Τα Peak Performance Marketing Awards διοργανώθηκαν από την Boussias Communications και το Marketing Week με την υποστήριξη της Google και αποτελούν τη μεγαλύτερη διοργάνωση αναγνώρισης καλών πρακτικών στο πεδίο του performance marketing στην Ελλάδα._Δελτίο Τύπου