FCA: Δωρεάν καλοκαιρινός έλεγχος

Η Fiat Chrysler Automobiles, μέσω της Mopar, επίσημης μάρκας υπηρεσιών After Sales των Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth και Fiat Professional, προσφέρει για ακόμα μία χρονιά το δωρεάν πρόγραμμα τεχνικού ελέγχου, Summer Check Up 2019. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία στους κατόχους των παραπάνω μαρκών να πραγματοποιήσουν έναν λεπτομερή τεχνικό έλεγχο στο αυτοκίνητο τους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Τα 15 σημεία στα οποία εστιάζει το Summer Check Up 2019, όπως είναι η κατάσταση του συστήματος πέδησης, τα επίπεδα των υγρών λειτουργίας του κινητήρα, αλλά και ο απαραίτητος διαγνωστικός έλεγχος μέσω των σχετικών ειδικών εργαλείων, παίζουν καθοριστικό ρόλο στις ασφαλείς μετακινήσεις. Παράλληλα ο έλεγχος του συστήματος κλιματισμού εξασφαλίζει άνετες διαδρομές ακόμα και στις συνθήκες έντονου καύσωνα που συχνά αντιμετωπίζουμε στην Ελλάδα.

Ο δωρεάν έλεγχος Summer Check Up 2019, προσφέρεται μέσω του εξουσιοδοτημένου δικτύου επισκευαστών της FCA Greece και έχει ισχύ από τις 24 Ιουνίου 2019 και μέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, καλύπτοντας αυτήν την ιδιαίτερη ευαίσθητη περίοδο όπου μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού πραγματοποιεί ταξίδια και εκδρομές. Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν και από τη σημαντική έκπτωση της τάξης του 25% σε επιλεγμένα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του οχήματος τους.

Μέσω των εποχιακών ελέγχων, των ειδικών προσφορών, αλλά και την προσήλωση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι τεχνικοί και το προσωπικό της Mopar είναι στη διάθεση του κοινού, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα όλοι οι κάτοχοι Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth και Fiat Professional να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν πάντα το αυτοκίνητο τους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Summer Check Up 2019, αλλά και γενικότερα τις υπηρεσίες της Mopar, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις αντίστοιχες, με τη μάρκα του αυτοκινήτου τους, επίσημες ιστοσελίδες της Mopar.

Δελτίο Τύπου