Η nrg γίνεται μέλος του Shell Smart Club

H nrg (πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου) γίνεται μέλος του Shell Smart Club και φέρνει προσφορές για οικιακούς καταναλωτές, αλλά και για επιχειρήσεις. Με κάθε νέα σύνδεση στην nrg, οι καταναλωτές θα κερδίζουν αυτόματα έως 5.000 πόντους Smart, αλλά και επιπλέον πόντους Smart κάθε μήνα με την εξόφληση του λογαριασμού τους. Αναλυτικά, για κάθε νέα παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου οι ιδιώτες χρήστες θα κερδίζουν 1.000 welcome πόντους Smart, ενώ για συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου θα κερδίζουν 3.000 welcome πόντους Smart. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις για κάθε νέα παροχή ρεύματος ή φυσικού αερίου θα κερδίζουν 2.000 welcome πόντους Smart και για συνδυασμό ρεύματος και φυσικού αερίου 5.000 welcome πόντους Smart.

Επιπλέον, σε κάθε σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου οικιακής ή επαγγελματικής παροχής για κάθε ευρώ κατανάλωσης οι χρήστες θα κερδίζουν έναν πόντο Smart και με τη χρήση e-bill θα έχουν τη δυνατότητα να τους διπλασιάζουν. Έτσι, οι καταναλωτές που επισκέπτονται το allsmart.gr, μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα από χιλιάδες προϊόντα και να τα αποκτήσουν εύκολα με πόντους Smart από την nrg.

Οι οικιακοί χρήστες που θα επιλέξουν το πακέτο TOTAL nrg 4U θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν 30% δωρεάν ρεύμα και 30% φυσικό αέριο κάθε μήνα για δύο χρόνια. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που θα επιλέξουν το πακέτο TOTAL nrg 4BUSINESS, έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το ρεύμα και το φυσικό αέριο τους και να κερδίσουν έκπτωση έως και 25% στο ρεύμα και έως 20% στο φυσικό αέριο κάθε μήνα για έναν χρόνο. Τέλος, με το πακέτο nrgCONNECT οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να συνδυάσουν το ρεύμα στο σπίτι και την επιχείρησή τους και να μηδενίσουν το πάγιο στην επιχείρησή τους ανεξάρτητα από το τιμολόγιο στο οποίο ανήκουν. _Δελτίο Τύπου

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://smartclub.nrgprovider.com/ και στο www.allsmart.gr/smartclub/sunergasies/nrg/