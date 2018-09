Μεγάλος διαγωνισμός Continental–Mercedes

Ένας μεγάλος διαγωνισμός, με τίτλο Road to London: The Power of Brands, είναι εδώ και λίγες μέρες στον αέρα, μέσα από την ιστοσελίδα της Continental, στο www.continental-tires.gr/car/mercedes-benz-world . Πρόκειται για μια πρωτότυπη πανευρωπαϊκή ενέργεια που προέκυψε από την συνεργασία της Mercedes–Benz με την Continental, μιας και πέρα από τα ελαστικά, οι δύο εταιρείες συνδυάζουν τις δυνάμεις τους και προσφέρουν στους φίλους της αυτοκίνησης καινοτόμες τεχνολογίες, μαζί με μοναδικές οδηγικές εμπειρίες. Άλλωστε, Mercedes–Benz και Continental συνεργάζονται από το 1901, όταν η πρώτη, με τα ελαστικά της δεύτερης, νίκησε στην κούρσα αγωνιστικών αυτοκινήτων Nice–Salon–Nice. Ο διαγωνισμός θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019, ενώ η κλήρωση των νικητών θα γίνει στις 5 Φεβρουαρίου 2019.

Ποια όμως είναι η αίσθηση που έχουν τα ελαστικά Continental σε μια σύγχρονη Mercedes; Ο διαγωνισμός θα δώσει την ευκαιρία σε 2 τυχερούς νικητές από την Ελλάδα, να ταξιδέψουν τον Μάϊο του 2019, για 3 μέρες, στο Λονδίνο, να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία οδήγησης στις πίστες του Mercedes–Benz –World αλλά και να χαρούν μια ξενάγηση στους θεματικούς χώρους των εγκαταστάσεών του! Κι ακόμα, μια περιήγηση στα αξιοθέατα του Λονδίνου, με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο και όλα τα γεύματα πληρωμένα.

Μπείτε στη σελίδα του διαγωνισμού www.continental-tires.gr/car/mercedes-benz-world , απαντήστε στις δύο ερωτήσεις και δηλώστε συμμετοχή, αποκτώντας το δικαίωμα να είστε ένας από τους τυχερούς που θα απολαύσει, εντελώς δωρεάν, το σύγχρονο οδηγικό όνειρο μιας Mercedes-Benz με ελαστικά Continental, στο υπέροχο Λονδίνο.