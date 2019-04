Mitsubishi: στρατηγική συνεργασία με Curious Ahead & Unlimited

Συγκεκριμένα, η Curious Ahead αναλαμβάνει όλη την digital στρατηγική και επικοινωνία της μάρκας καθώς και τη δημιουργία (social rich content) και διαχείριση του οικοσυστήματος των Social Media αλλά και όλου του Performance Marketing με στοχευμένες digital Media καμπάνιες. Η Unlimited είναι υπεύθυνη για το concept, δημιουργικό σχεδιασμό και υλοποίηση των επικοινωνιακών υλικών σε όλο το φάσμα της Above & Below the line επικοινωνίας του brand. Βασικός στόχος των δύο εταιρειών είναι η ενδυνάμωση του brand mame Mitsubishi ώστε να αναδειχθεί η κληρονομιά του, η τεχνολογική του υπεροχή αλλά και οι αξίες που αντανακλούν το μέλλον της μάρκας δημιουργώντας νέες οδηγικές εμπειρίες.

Η Curious Ahead παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Digital σε εταιρείες και φορείς, χαράζοντας τη στρατηγική τους πορεία σε ένα μεταβαλλόμενο ψηφιακό περιβάλλον. Διαθέτει όλη την εξειδίκευση που χρειάζεται στις προκλήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εταιρείες, φέρνοντας προστιθέμενη αξία, καινοτομία και απτά αποτελέσματα. Η Unlimited παρέχει ολοκληρωμένες διαφημιστικές υπηρεσίες δημιουργώντας concept και επικοινωνιακές πλατφόρμες σε above και below the line επίπεδο, υπηρετώντας τη στρατηγική τοποθέτηση του πελάτη._Δελτίο Τύπου