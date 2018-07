Το Skoda Karoq στο EJEKT Festival

Το κορυφαίο open air μουσικό φεστιβάλ της Αθήνας, συγκέντρωσε και εφέτος χιλιάδες μουσικόφιλους που απόλαυσαν τον περίφημο Nick Cave με τους The Bad Seeds και άλλους διάσημους καλλιτέχνες. Η Skoda ήταν εκεί με ένα μοναδικό happening, δίνοντας την ευκαιρία στους fans να ROQ-άρουν με το νέο της SUV, το Karoq. Ειδικά για το φεστιβάλ, είχε ετοιμάσει μια πρωτότυπη δράση, με τίτλο ROQ YOUR SELF. Προσκαλούσε και «προκαλούσε» τους fans να αποδείξουν εάν θα μπορούσαν να ανήκουν στο Hall of Fame θρυλικών rock stars, αφού με τη βοήθεια ενός τραμπολίνο, μπορούσαν να παρουσιάσουν σε ένα slow motion video το πώς θα ROQ-αραν με τον Nick Cave, on stage.

Υπό τον ήχο της μουσικής των Βρετανών Editors και Wolf Alice, του αμερικάνικου συγκροτήματος Protomartyr αλλά και του Έλληνα Jack Heart, είχαν φυσικά την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά και το Karoq. Παρών και ο instagrammer και aerial photographer Κώστας Σπαθής, που αποτύπωσε με το προσωπικό του στυλ στιγμιότυπα από το happening, αλλά και η ηθοποιός Ευαγγελία Συριοπούλου, που επικοινώνησε με ξεχωριστό τρόπο όλες αυτές τις μέρες στα social media, την παρουσία του SKODA KAROQ στο EJEKT Festival 2018.

Με δυναμική σιλουέτα και συναρπαστικό design, το νέο SKODA KAROQ πραγματικά ταίριαξε απόλυτα με το φεστιβάλ και το κοινό του. Mε τις απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας και συνδεσιμότητας που προσφέρει αλλά και προηγμένες τεχνολογίες, μαγνήτισε το ενδιαφέρον των φίλων του φεστιβάλ, με εκατοντάδες από αυτούς να βγάζουν φωτογραφίες και να τις κοινοποιούν στα social media μέσα από το hashtag #ΚΑROQYOURWORLD.