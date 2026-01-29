Εκπτώσεις έως 4.000 ευρώ στα μοντέλα της Cupra στην Ελλάδα

Η Cupra ανακοίνωσε πως ενεργοποιεί προωθητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εκπτώσεις σε όλα τα μοντέλα της γκάμας της.

Με νέες ανταγωνιστικές τιμές καθώς και με ελκυστικά, προωθητικά προγράμματα για ολόκληρη τη γκάμα Cupra υποδέχεται η Τεχνοκάρ M.A.E.Ε. το νέο έτος. Οι νέες εμπορικές ενέργειες προσφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε βενζινοκίνητες, plug-in hybrid, αμιγώς ηλεκτρικές και ήπια υβριδικές εκδόσεις, καθιστώντας τα μοντέλα της μάρκας πιο προσιτά.

Από 30.990 ευρώ το Leon

Το Cupra Leon, διατίθεται πλέον στις εκδόσεις με τον 1.500άρη κινητήρα των 150 ίππων με μειωμένη τιμή κατά 500 ευρώ, ενώ οι plug-in υβριδικές του εκδόσεις στους 204 και 272 ίππους επωφελούνται από έκπτωση 4.000 ευρώ. Αναλυτικά οι νέες τιμές του Leon:

Leon 1.5 150 PS: 30.990 ευρώ

Leon 1.5 150 PS DSG MHEV: 33.490 ευρώ

Leon 204 PS PHEV: 40.490 ευρώ

Leon 272 PS PHEV: 43.490 ευρώ

Σε χαμηλότερες τιμές το Formentor

Αντίστοιχα, το best seller μοντέλο της μάρκας, το Formentor, προσφέρεται με μειωμένη τιμή κατά 1.000 ευρώ στην εκδόσεις με το κινητήρα των 1,5 λίτρων και κατά 4.000 ευρώ με το plug-in υβριδικό σύνολο. Αναλυτικότερα:

Formentor 1.5 150 PS: 34.490 ευρώ

Formentor 1.5 150 PS DSG MHEV: 34.490 ευρώ

Formentor 204 PS PHEV: 41.990 ευρώ

Formentor 272 PS PHEV: 44.990 ευρώ

Cupra Terramar – Εκπτώσεις 2.000 και 4.000 ευρώ

Με έκπτωση 4.000 ευρώ προσφέρεται επίσης το plug-in υβριδικό Terramar, ενώ όφελος 2.000 ευρώ υπάρχει στις εκδόσεις 1.5 MHEV & 1.5 MHEV Ultra, ενισχύοντας περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα του μοντέλου στην κατηγορία του. Πιο αναλυτικά:

Terramar 1.5 150 PS DSG MHEV: 37.990 ευρώ

Terramar 1.5 150 PS MHEV DSG Ultra: 39.990 ευρώ

Terramar 204 PS PHEV: 44.490 ευρώ

Terramar 272 PS PHEV: 47.490 ευρώ

Όφελος έως 4.000 ευρώ στα ηλεκτρικά

Επιπλέον, τα αμιγώς ηλεκτρικά Born και Tavascan συνοδεύονται από προωθητικά οφέλη ύψους 4.000 και 3.000 ευρώ αντίστοιχα. Οι νέες τους τιμές, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η επιδότηση του προγράμματους Κινούμαι Ηλεκτρικά 3, διαμορφώνονται ως εξής:

Born 59 kW 204 PS: 33.990 ευρώ

Born 59 kW 231 PS: 36.990 ευρώ

Born 79 kW 231 PS: 40.990 ευρώ

Born 79 kW 326 PS VZ: 45.990 ευρώ