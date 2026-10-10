Εκπτώσεις έως 2.200 ευρώ στα θερμικά και υβριδικά Peugeot

Με πρωταγωνιστή το νέο Peugeot 208 GTi, που πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα του, η Μάρκα παρουσιάζει μοντέλα που εκφράζουν τον σύγχρονο χαρακτήρα της, προσφέροντας παράλληλα αποκλειστικά προνόμια σε ολόκληρη την γκάμα της με σημαντικό όφελος για τους επισκέπτες της έκθεσης Auto Athina 2026.

Η Peugeot δίνει δυναμικό «παρών» στην Auto Athina 2026. Στο επίκεντρο της παρουσίας της βρίσκεται το νέο 208 GTi, που πραγματοποιεί την πανελλήνια πρεμιέρα του, πλαισιωμένο από τα E-408, E-3008 Long Range και 2008 Hybrid.

Τέσσερα διαφορετικά μοντέλα που αποτυπώνουν το εύρος και τον χαρακτήρα της σύγχρονης Peugeot, από τις υψηλές επιδόσεις και την οδηγική απόλαυση μέχρι την ηλεκτροκίνηση μεγάλης αυτονομίας και την αποδοτικότητα της υβριδικής τεχνολογίας. H γνωριμία με τον κόσμο της μάρκας συνοδεύεται από έναν ακόμη ισχυρό λόγο για να γίνει η επιθυμία πραγματικότητα.

Αποκλειστικά προνόμια με αφορμή την Auto Athina

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, η Peugeot προσφέρει επιπρόσθετο όφελος για κάθε μοντέλο της, το οποίο έρχεται να προστεθεί στην ισχύουσα εμπορική πολιτική της φίρμας, διαμορφώνοντας συνολικό όφελος που φτάνει έως και τις 2.200 ευρώ στα θερμικά και υβριδικά μοντέλα.

Ακόμη περισσότερα προνόμια για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα

Κάθε ηλεκτρικό μοντέλο συνοδεύεται από το πρόγραμμα Peugeot Electric Promise, ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα υπηρεσιών και παροχών που έχει σχεδιαστεί για να κάνει τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση απλή και ξέγνοιαστη.

Περιλαμβάνει λύσεις οικιακής φόρτισης (με πανελλαδική κάλυψη και υποστήριξη), δωρεάν καλώδια φόρτισης Mode 2 (για οικιακή πρίζα Σούκο) και Mode 3 (για Wallbox ή δημόσιο φορτιστή AC) στον βασικό εξοπλισμό, 5 χρόνια οδική βοήθεια, 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, καθώς και δωρεάν υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Για όσους επιλέξουν την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα κατά τη διάρκεια της Auto Athina, η Peugeot προσθέτει ένα ακόμη σημαντικό προνόμιο: επιπλέον των ειδικών τιμών, όλα τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα Peugeot συνοδεύονται από δωρεάν οικιακό φορτιστή Wallbox 22 kW, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο την καθημερινή φόρτιση και χρήση.