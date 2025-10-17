Έκπτωση 1.000 ευρώ στο Volkswagen T-Cross – Μέχρι πότε ισχύει η προσφορά

Το γερμανικό μικρό SUV προσφέρεται με αναβαθμισμένο εξοπλισμό και έκπτωση 1.000 ευρώ μέχρι το τέλος του μήνα.

Το Volkswagen T-Cross, ο εκπρόσωπoς της γερμανικής μάρκας στην κατηγορία των μικρών SUV, προσφέρεται πλέον στην ελληνική αγορά αναβαθμισμένο με ακόμη περισσότερα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και άνεσης. Νέα είναι και η τιμή του, αφού η VW προσφέρει το μοντέλο με προωθητικό όφελος 1.000 ευρώ και έτσι, το κόστος αγοράς του ξεκινάει από 19.780 ευρώ στην εισαγωγική έκδοση Essential. H έκπτωση ισχύει έως τις 31 Οκτωβρίου.

Η έκδοση Essential είναι περιλαμβάνει επιπλέον:

• Travel Assist με Lane Assist, για ημιαυτόνομη οδήγηση

• Adaptive Cruise Control, για ενεργό έλεγχο ταχύτητας και απόστασης

• Side Assist, που προειδοποιεί για οχήματα στα τυφλά σημεία

• Pre-Crash, σύστημα προληπτικής προστασίας επιβατών

• Περιμετρικό φωτισμό με Welcome Light

• Δερμάτινο τιμόνι, χειρόφρενο και λεβιές ταχυτήτων

• Ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέφτες

• Ρυθμιζόμενο πάτωμα χώρου αποσκευών (δύο επιπέδων)

• Wireless App-Connect για ασύρματη σύνδεση με Apple CarPlay® και Android Auto®