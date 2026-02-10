Διαθέσιμα με μεγαλύτερη έκπτωση τα Changan Deepal S05 και Deepal S07

Η Changan μειώνει ακόμη περισσότερο τις τιμές των Deepal S05 και Deepal S07 στην ελληνική αγορά. Το κόστος απόκτησής του εκκινεί πλέον από τα 29.990 και 36.990 ευρώ αντίστοιχα.

Τα δύο μοντέλα με τα οποία εκπροσωπείται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή η Changan, το Deepal S05 και το μεγαλύτερο Deepal S07, είναι πλέον διαθέσιμα σε νέες, χαμηλότερες τιμές.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ελληνικής αντιπροσωπείας, το Deepal S05 κοστίζει πλέον από 29.990 ευρώ, δηλαδή 3.000 ευρώ λιγότερα σε σχέση με την προηγούμενη τιμή των 32.990 ευρώ. Αντίστοιχα, το Deepal S07 ξεκινά πλέον από 36.990 ευρώ, τιμή μειωμένη σε σχέση με τα 38.590 ευρώ που κόστιζε προηγουμένως. Σε αμφότερες τις τιμές περιλαμβάνεται προωθητική ενέργεια και η επιδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά»

Deepal S05 – Με το κορυφαίο frunk

Tο Deepal S05, ένα SUV μήκους 4,59 μέτρων που τοποθετείται στo άνω άκρο της δημοφιλούς κατηγορίας των μικρομεσαίων οικογενειακών SUV και, εκτός από το υψηλό του τεχνολογικό προφίλ, ξεχωρίζει στην κατηγορία του και χάρη στη μεγάλη πρακτικότητα που προσφέρει. Οι επιβάτες έχουν άπλετους χώρους, ενώ μεγάλος είναι και ο χώρος των αποσκευών.

Η Changan ανακοινώνει πως το πορτ-μπαγκάζ έχει χωρητικότητα 492 λίτρα, ενώ, σε αντίθεση με πολλά ηλεκτρικά, στα οποία το frunk είναι σχεδόν «διακοσμητικό», το Deepal S05 έχει frunk χωρητικότητας 159 λίτρων, νούμερο που το κατατάσσει στην κορυφή ανάμεσα στα μοντέλα που προσφέρονται στην ελληνική αγορά και ανάμεσα στις πρώτες θέσεις με τα μοντέλα με το μεγαλύτερο frunk στον κόσμο.

Πηγή ενέργειας του κινητήριου συνόλου είναι μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χημεία LFP συνολικής χωρητικότητας 68,8 kWh (68 kWh ωφέλιμη) που δίνει την δυνατότητα στο Deepal S05, με τη βοήθεια ενός ηλεκτροκινητήρα 272 ίππων, να κάνει «θεωρητικά» 485 χιλιόμετρα.

Deepal S07 – 218 ίπποι και 475 χιλιόμετρα αυτονομίας

To Deepal S07 έχει μήκος 4,75 μέτρα και ανήκει στην κατηγορία των D-SUV. Η καμπίνα του είναι άνετη, μινιμαλιστική και έχει ποιότητα που θυμίζει premium κατασκευές, ενώ, όπως και το Deepal S05 προσφέρει υψηλά επίπεδα πρακτικότητας.

Το Deepal S07 προσφέρεται μόνο σε μια επιλογή που ενσωματώνει μπαταρία 80 kWh με χημεία NMC και ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 218 ίππων και 320 Nm ροπής η οποία εξασφαλίζει επίσημη μέση αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα.