Στην Ελλάδα δύο σπάνια Audi RS 3 – Πόσο κοστίζουν

Η ελληνική εισαγωγική εταιρεία εξασφάλισε δύο Audi RS 3 competition limited -ένα Sportback και ένα σεντάν- για την εγχώρια αγορά αυτοκινήτου.

Το ανανεωμένο τιμοκατάλογο των μοντέλων της Audi γνωστοποίησε η Kosmocar, o επίσημος εισαγωγέας των αυτοκινήτων της μάρκας που έχει έμβλημα τους τέσσερις κύκλους.

Ανάμεσα στις νέες αφίξεις ξεχωρίζει η διάθεση δύο αυτοκινήτων Audi RS 3 competition limited από τα 750 συνολικά αντίτυπα που θα κατασκευάσει η μάρκα για να γιορτάσει και να σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια παρουσίας του θρυλικού πεντακύλινδρου κινητήρα του.

Η απόδοση του συνόλου παραμένει στους 400 ίππους και τα 500 Nm ροπής, ωστόσο η Audi ενισχύει την οδηγική εμπειρία αφαιρώντας αρκετό ηχομονωτικό υλικό, ώστε ο χαρακτηριστικός ήχος των 5 κυλίνδρων να φτάνει πιο άμεσα και ανόθευτα στα αυτιά του οδηγού και των συνεπιβατών του.

Το αυτοκίνητο εξοπλίζεται για πρώτη φορά με ανάρτηση coilover ειδικά σχεδιασμένη για το μοντέλο, παχύτερη και πιο άκαμπτη αντιστρεπτική ράβδο που βελτιώνει τον χειρισμό του αυτοκινήτου και είναι ένα εκατοστό πιο κοντά στο έδαφος.

Στο κομμάτι της αισθητικής, ματ ανθρακόνημα έχει χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του αμαξώματος, η έκδοση συνδυάζεται με μοναδικές σφυρήλατες ζάντες των 19 ιντσών σε ματ χρυσό χρώμα και ξεχωριστές επιλογές χρωμάτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα νέο χρώμα Malachite Green – μια σαφή αναφορά στο αρχικό Audi Sport Quattro του 1983. Η τιμή της Sportback έκδοσης εκκινεί από 149.980 ευρώ, ενώ το σεντάν κοστολογείται λίγο υψηλότερα, από 150.980 ευρώ.

Στην Ελλάδα το ανανεωμένο Audi Q4 e-tron

Διαθέσιμα στην Ελλάδα είναι επίσης τα ανανεωμένα Audi Q4 e-tron σε SUV και Sportback τύπο αμαξώματος. Οι μπαταρίες είναι χωρητικότητας από 63 kWh (59 kW καθαρής χωρητικότητας) έως και 82 kWh (77 kW καθαρής χωρητικότητας). Όλες οι εκδόσεις, είτε με κίνηση στους πίσω τροχούς, είτε και στους τέσσερις, συνδυάζονται με ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη στον πίσω άξονα.

Σε επίπεδο ισχύος, η απόδοση φτάνει από 150 kW (204 ίπποι) έως 250 kW (340 ίπποι), με τη μέγιστη ταχύτητα να φτάνει τα 180 χλμ./ώρα στις πιο γρήγορες εκδόσεις και την επιτάχυνση των Q4 SUV e-tron quattro performance και Q4 Sportback e-tron quattro performance να είναι 5,4 δευτερόλεπτα.

Οι τιμές αναλυτικά (δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3):

Ανανεωμένο Q4 SUV e-tron

-Q4 SUV e-tron Business 204 PS: 48.580 ευρώ

-Q4 SUV e-tron Inspire 204 PS: 49.580 ευρώ

-Q4 SUV e-tron Inspire performance 286 PS: 57.980 ευρώ

-Q4 SUV e-tron Inspire quattro performance 340 PS: 61.980 ευρώ

Ανανεωμένο Q4 Sportback e-tron

-Q4 Sportback e-tron Inspire 204 PS: 54.980 ευρώ

-Q4 Sportback e-tron Inspire performance 286 PS: 60.980 ευρώ

-Q4 Sportback e-tron Inspire quattro performance 340 PS: 64.980 ευρώ

Μειώσεις τιμών έως 8.000 ευρώ

Η Audi ανακοινώνει επίσης πως τα A6 e-tron Sportback και Avant προσφέρονται με έκπτωση 4.000 ευρώ, ενώ τα πιο ισχυρά S6 e-tron Sportack και Avant των 503 ίππων κοστολογούνται πλέον φθηνότερα κατά 8.000 ευρώ.

Oι τιμές αναλυτικά (δεν περιλαμβάνεται η επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος Κινούμαι Ηλεκτρικά 3):

A6 Sportback e-tron

A6 Sportback e-tron Business 286 PS: 59.980 ευρώ

A6 Sportback e-tron Progressive performance 367 PS: 71.980 ευρώ

A6 Sportback e-tron Progressive quattro 428 PS: 76.980 ευρώ

S6 Sportback e-tron quattro 503 PS: 94.980 ευρώ

A6 Avant e-tron

A6 Avant e-tron Business 286 PS: 60.980 ευρώ

A6 Avant e-tron Progressive performance 367 PS: 73.980 ευρώ

A6 Avant e-tron Progressive quattro 428 PS: 78.980 ευρώ

S6 Avant e-tron quattro 503 PS: 96.980 ευρώ

Έκπτωση 1.000 ευρώ δίνεται τέλος σε όλες τις εκδόσεις του Q6 e-tron Sportback με τις τιμές του να ξεκινούν πλέον από 66.980 ευρώ.