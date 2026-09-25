Το BYD Dolphin G DM-i, το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που συνδυάζεται με plug-in hybrid κινητήριο σύνολο, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από 22.990 ευρώ.
Η BYD πραγματοποιεί ένα αποφασιστικό βήμα στην ελληνική αγορά λανσάροντας το νέο Dolphin G DM-i, ένα μοντέλο που έρχεται να επαναπροσδιορίσει εκ βάθρων την ιδιαίτερα δημοφιλή ευρωπαϊκή κατηγορία του B-segment.
Με ποιον τρόπο; Συνδυάζοντας την αμιγώς ηλεκτρική κινητικότητα για περισσότερα από 100 χιλιόμετρα με την ανεμελιά που προσφέρουν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης αυτονομίας, μέσω του συστήματος Super Hybrid DM.
Ο νέος εκπρόσωπος της BYD στο B-segment
Το Dolphin G DM-i αποτελεί το πρώτο χάτσμπακ της BYD στο B-segment, έχει μήκος 4.160 χιλιοστά και πλάτος 1.825 χιλιοστά και μεταξόνιο 2.610 χιλιοστών, το οποίο εξασφαλίζει, σύμφωνα με τη BYD, κορυφαία ευρυχωρία και άνετη φιλοξενία για έως και πέντε επιβάτες.
Ο βασικός χώρος αποσκευών αγγίζει τα 425 λίτρα, μέγεθος που ξεπερνά ακόμα και τα περισσότερα οικογενειακά χάτσμπακ της αμέσως μεγαλύτερης κατηγορίας. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνεται και ένας εξαιρετικά χρήσιμος, διακριτικός υποδαπέδιος χώρος χωρητικότητας 45 λίτρων.
Όταν παραστεί ανάγκη μεταφοράς μεγαλύτερων φορτίων, η αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων σε διάταξη 40:60 εκτοξεύει τη συνολική χωρητικότητα στα 1.225 λίτρα, ενώ οι σταθεροί γάντζοι που βρίσκονται στα πλαϊνά τοιχώματα φροντίζουν για τη σωστή και ασφαλή συγκράτηση των αντικειμένων κατά τη διάρκεια της διαδρομής.
Το μοναδικό PHEV μοντέλο στην κατηγορία του
Η τεχνολογική υπεροχή του BYD Dolphin G DM-i συμπυκνώνεται στην αρχιτεκτονική Super Hybrid DM, η οποία διαφέρει από τα συμβατικά plug-in υβριδικά συστήματα της αγοράς.
Στο σύστημα της BYD, η απόλυτη προτεραιότητα δίνεται στην ηλεκτροκίνηση. Αυτό σημαίνει ότι στη συντριπτική πλειονότητα των συνθηκών οδήγησης, οι τροχοί κινούνται απευθείας από τον ηλεκτροκινητήρα, προσφέροντας την αθόρυβη, ομαλή και ακαριαία απόκριση που χαρακτηρίζει τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
Η ονομασία DM-i προέρχεται από τις λέξεις Dual Mode Intelligence και περιγράφει μια πολυδιάστατη και έξυπνη διάταξη.
Το σύστημα αποτελείται από δύο ηλεκτροκινητήρες, όπου ο ένας αναλαμβάνει την κίνηση των τροχών και ο δεύτερος εκτελεί χρέη γεννήτριας, σε συνεργασία με τον βενζινοκινητήρα Xiaoyun των 1,5 λίτρων που λειτουργεί κυρίως υποστηρικτικά και τις εξελιγμένες μονάδες ελέγχου. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του δύο βασικές λειτουργίες οδήγησης, τη λειτουργία EV και τη λειτουργία HEV (hybrid).
Στη λειτουργία EV, το αυτοκίνητο κινείται ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, αντλώντας ενέργεια αποκλειστικά από τη μπαταρία Blade. Σε αυτή την κατάσταση, ο βενζινοκινητήρας παραμένει πλήρως απενεργοποιημένος μέχρι να εξαντληθεί το απόθεμα φόρτισης. Παράλληλα, ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει και την ανάκτηση ενέργειας κατά την επιβράδυνση και το φρενάρισμα, διοχετεύοντας πίσω στη μπαταρία πολύτιμη ενέργεια.
Όταν ο οδηγός επιλέξει τη λειτουργία HEV mode, ή όταν το σύστημα διαπιστώσει αυτόματα ότι η στάθμη της μπαταρίας έχει υποχωρήσει, η έξυπνη μονάδα διαχείρισης ενέργειας αναλαμβάνει δράση. Το σύστημα επιλέγει αυτόματα ανάμεσα σε πέντε διαφορετικές ρυθμίσεις λειτουργίας, προσαρμόζοντας τη συμπεριφορά του κινητήριου συνόλου με βάση τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης και το επίπεδο φόρτισης.
Ο σύγχρονος ηλεκτροκινητήρας μόνιμου μαγνήτη αποδίδει ισχύ 163 ίππων (120 kW) και ροπή 210 Nm, προσφέροντας επιτάχυνση από στάση στα 100 χιλιόμετρα την ώρα σε μόλις 8,3 δευτερόλεπτα, ενώ η συνδυαστική ισχύς του συστήματος Super Hybrid διαμορφώνεται στους 176 ίππους για την εισαγωγική έκδοση Active. Στις υπόλοιπες εκδόσεις της γκάμας, η συνδυαστική ισχύς ανέρχεται σε 212 ίππους.
Διαθέσιμο με δύο μπαταρίες
Το Dolphin G DM-i προσφέρεται με δύο διαφορετικές μπαταρίες Blade. Η εισαγωγική Active ενσωματώνει μπαταρία χωρητικότητας 7,42 kWh, η οποία εξασφαλίζει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία 40 χιλιομέτρων σε συνδυασμένο κύκλο WLTP και συνολική αυτονομία που φτάνει τα 1.020 χιλιόμετρα. Για όσους αναζητούν ακόμα μεγαλύτερη ηλεκτρική ελευθερία, οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport διαθέτουν μεγαλύτερη μπαταρία 18,3 kWh. Με αυτή τη μπαταρία, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία εκτοξεύεται στα 105 χιλιόμετρα, ενώ η συνολική συνδυασμένη αυτονομία αγγίζει τα 1.040 χιλιόμετρα.
Την ίδια στιγμή, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται δραστικά από τα 60 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο μόλις στα 32 γραμμάρια, ενώ η κατανάλωση καυσίμου με πλήρως φορτισμένη μπαταρία περιορίζεται στα μόλις 1,4 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα (WLTP).
Όσον αφορά τη φόρτιση, η έκδοση Active διαθέτει ενσωματωμένο φορτιστή εναλλασσόμενου ρεύματος ισχύος 3,3 kW, επιτρέποντας την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας από το 15% σε λιγότερο από τρεις ώρες. Αντίστοιχα, οι εκδόσεις Boost, Comfort και Sport φέρουν ισχυρότερο φορτιστή 6,6 kW, ενώ υποστηρίζουν και ταχεία φόρτιση συνεχούς ρεύματος DC ισχύος 39 kW. Χάρη στην ταχεία φόρτιση, η μπαταρία μπορεί να αναπληρώσει την ενέργειά της από το 10% έως το 80% σε μόλις 26 λεπτά.
Τιμές από 22.990 ευρώ
Το εμπορικό ταξίδι του Dolphin G DM-i ξεκινάει στην Ελλάδα σε τέσσερις εκδόσεις. Η γκάμα εκκινεί με την έκδοση Active, η οποία τοποθετείται τιμολογιακά στις 22.990 ευρώ. Αμέσως μετά ακολουθεί η έκδοση Boost με τιμή 26.990 ευρώ, η οποία ενσωματώνει τη μεγαλύτερη μπαταρία των 18,3 kWh, προσφέροντας τα 105 χιλιόμετρα ηλεκτρικής αυτονομίας και αυξημένη συνδυαστική ισχύ.
Η Comfort στην τιμή των 28.490 ευρώ ανεβάζει αισθητά τον πήχη του εξοπλισμού εισάγοντας στοιχεία που συνήθως συναντώνται σε αυτοκίνητα μεγαλύτερων κατηγοριών, ενώ στην κορυφή της γκάμας τοποθετείται η έκδοση Sport με τιμή 29.990 ευρώ. Βασισμένη στην Comfort, η Sport προσθέτει αποκλειστικές σχεδιαστικές λεπτομέρειες που ενισχύουν περαιτέρω τον αθλητικό χαρακτήρα του μοντέλου.
Το αυτοκίνητο συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).
Τι περιλαμβάνει η εισαγωγική έκδοση Active
Ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα του Dolphin G DM-i είναι το πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, το οποίο εντυπωσιάζει ακόμα και από τη βασική έκδοση Active. Στον τομέα της ασφάλειας, το μοντέλο περιλαμβάνει ένα πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, καθώς και έξι αερόσακους.
Ακόμη ξεχωρίζουν τα φωτιστικά σώματα τεχνολογίας LED εμπρός και πίσω με αυτόματη ενεργοποίηση και αυτόματο έλεγχο της λειτουργίας των προβολέων, οι κομψές ζάντες αλουμινίου 16 ιντσών, καθώς και οι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέφτες.
Η καμπίνα εξοπλίζεται με αυτόματο κλιματισμό, αισθητήρα βροχής για αυτόματη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων, πολυλειτουργικό τιμόνι, ενώ στο στάνταρ εξοπλισμό υπάρχει επίσης σύστημα εισόδου και εκκίνησης χωρίς τη χρήση κλειδιού.
Το ψηφιακό περιβάλλον οδήγησης αποτελείται από έναν πίνακα οργάνων με οθόνη 8,8 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής για το σύστημα ψυχαγωγίας 10,1 ιντσών. Το σύστημα infotainment περιλαμβάνει ενσωματωμένη πλοήγηση, ψηφιακό ραδιόφωνο DAB+, ηχοσύστημα με τέσσερα ηχεία, καθώς και πλήρη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Τέλος, η οδήγηση γίνεται πιο εύκολη και ασφαλής χάρη στους αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω, την κάμερα οπισθοπορείας και τα τέσσερα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης Eco, Normal, Sport και Snow.