Το BYD Dolphin G DM-i, το μοναδικό μοντέλο στην κατηγορία του που συνδυάζεται με plug-in hybrid κινητήριο σύνολο, ξεκινάει την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα με τιμές που ξεκινούν από 22.990 ευρώ.