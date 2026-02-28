Στην Ελλάδα τα ανανεωμένα Dacia Sandero, Sandero Stepway & Jogger (+τιμές)

Τα ανανεωμένα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger ξεκινούν την εμπορική τους πορεία στην ελληνική αγορά με τιμές από 15.950 ευρώ, περισσότερη τεχνολογία και νέους, πιο αποδοτικούς κινητήρες.

Τα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger, τρία μοντέλα που έχουν συμβάλλει καθοριστικά στην πετυχημένη εμπορική πορεία της μάρκας στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, διατίθενται πλέον στην Ελλάδα ανανεωμένα, με τη Dacia να σημειώνει πως προσφέρουν ακόμη καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Νέο κεφάλαιο σχεδίσης

Τα Sandero, Sandero Stepway και Jogger είναι τα πρώτα μοντέλα της μάρκας που υιοθετούν τη νέα LED φωτιστική ταυτότητα στην οποία πρωτοστατεί το αντεστραμμένο T πάνω από τους προβολείς, το οποίο κάνει τα τρία αυτοκίνητα να μοιάζουν πιο στιβαρά και επιβλητικά. Η φωτεινή υπογραφή συνδέεται με τη νέα εμπρός γρίλια, μέσω μίας λεπτής γραμμής με λευκά στίγματα σε μορφή pixels, που ξεχωρίζουν δημιουργώντας οπτική αντίθεση με τη μαύρη γρίλια που συνδυάζεται με τη σειρά της με το διαφορετικό προφυλακτήρα.

Τα νέα μοντέλα διαθέτουν, επίσης, νέα προστατευτικά από το υλικό Starkle, στα ‘φρύδια’ των φτερών, χαμηλά στο αμάξωμα και στα πλαίσια των προβολέων ομίχλης. Πρόκειται για ένα υλικό που ανακαλύφθηκε από τους μηχανικούς της Dacia, παράγεται από 20% ανακυκλωμένο πλαστικό και είναι λιγότερο ευάλωτο στις γρατζουνιές.

Πίσω, τα LED pixel φωτιστικά σώματα νέας σχεδίασης αναδεικνύουν ακόμα περισσότερο την προσωπικότητα των Sandero, Sandero Stepway και Jogger.

Εσωτερικό για την καθημερινότητα

Σε απόλυτη συνάφεια με την εξωτερική σχεδίαση, στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι νέοι αεραγωγοί στο ταμπλό, όπως και η φωτιστική υπογραφή, από το αντεστραμμένο T. Το ταμπλό και οι μπροστινές πόρτες διαθέτουν νέες λεπτομέρειες σε μπλε ύφασμα στις εκδόσεις Expression και μπλε denim στην έκδοση Journey, αλλά και πιο ανθεκτικές υφασμάτινες ταπετσαρίες στα καθίσματα, το ταμπλό και τις πόρτες.

Ο outdoor χαρακτήρας του μοντέλου αντανακλάται και από τις νέες, πιο ανθεκτικές υφασμάτινες επενδύσεις των καθισμάτων, τα πατάκια από καουτσούκ, καθώς και από την επένδυση Microcloud TEP, η οποία αποτελεί σήμα κατατεθέν της έκδοσης Extreme.

Παράλληλα, τα Sandero, Sandero Stepway και Jogger διατίθενται τώρα με ένα νέο σύστημα πολυμέσων με κεντρική οθόνη 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση, καθώς και επαγωγικό φορτιστή smartphone (ανάλογα την έκδοση), ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 7 ιντσών διαθέτει interface νέας σχεδίασης. Το σύστημα πολυμέσων Media Display με μεγαλύτερη οθόνη 10’ προσφέρει ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ το σύστημα Media Nav Live προσθέτει δικτυωμένη πλοήγηση, App Store και το σύστημα ήχου 3D της Arkamys.

Τέλος, όπως όλα τα μοντέλα Dacia, τα Sandero, Sandero Stepway και Jogger, διαθέτουν το YouClip, ένα απλό, έξυπνο σύστημα για τη στερέωση, την ασφαλή και πρακτική τοποθέτηση μιας μεγάλης γκάμας ειδικών αξεσουάρ, σε κύρια σημεία μέσα στην καμπίνα επιβατών.

Νέος turbo κινητήρας TCe 100 για το Sandero

Ο 3κύλινδρος turbo βενζινοκινητήρας 1,0 λτ. που διατίθεται στο Sandero, αποδίδει πλέον 100 ίππους – αντί για 90 – και συνδυάζεται με 6τάχυτο μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων.

Νέος turbo κινητήρας διπλού καυσίμου με 120 ίππους

Τα ανανεωμένα Sandero, Sandero Stepway και Jogger στην έκδοση Eco-G 120 είναι πλέον διαθέσιμα με έναν νέο, πιο ισχυρό 3κύλινδρο turbo κινητήρα bi-fuel 1,2 λίτρου με ισχύ 120 αντί για 100 ίππους συνδυάζοντας για πρώτη φορά όλα τα πλεονεκτήματα του LPG, με αυτά ενός αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων διπλού συμπλέκτη 6 σχέσεων.

Με αυξημένη χωρητικότητα του ρεζερβουάρ υγραερίου στα 50 λτ. (από 40 λτ.), τα πλεονεκτήματα του LPG αξιοποιούνται ακόμα περισσότερο. Η αυτονομία σε οδήγηση με LPG αυξάνεται κατά 20%, ενώ η συνολική αυτονομία (βενζίνη και LPG) φτάνει τα 1.590 χλμ για το Sandero και τα 1.480 χλμ για τα Stepway και Jogger.

Νέος υβριδικός κινητήρας με 155 ίππους

Το νέο full υβριδικό σύστημα κίνησης hybrid 155, μετά το Bigster όπου και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά, διατίθεται πλέον και στο Jogger, αντικαθιστώντας την υβριδική έκδοση με τους 140 ίππους.

Το full υβριδικό σύνολο hybrid 155 συνδυάζει έναν 4κύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρου 109 ίππων, δύο ηλεκτροκινητήρες (έναν κινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης), μια μπαταρία 1,4 kWh (230V) και ένα αυτόματο ηλεκτρικό κιβώτιο ταχυτήτων με τέσσερις ταχύτητες για τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και δύο ακόμα για τη λειτουργία με ηλεκτροκίνηση. Ο συνδυασμός αυτών των τεχνολογιών επιτυγχάνεται χάρη στη απουσία συμπλέκτη.



Το ισχυρό σύστημα κίνησης (155 ίπποι, ροπή 170 Nm) και το προηγμένο αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων προσφέρουν μείωση έως και 10% στις εκπομπές ρύπων και την κατανάλωση καυσίμου, σε σύγκριση με το προηγούμενο Hybrid 140 του Jogger. Στην πόλη, το Jogger μπορεί να κινηθεί αμιγώς ηλεκτροκίνητα για έως και 80% του χρόνου οδήγησης. Επιπρόσθετα, το αυτοκίνητο ξεκινά πάντα ηλεκτρικά.

Τιμές από 15.950 ευρώ

Τα ανανεωμένα Dacia Sandero, Sandero Stepway και Jogger, διατίθενται αντίστοιχα από 15.950, 17.350 και 24.200 ευρώ, ενώ πλαισιώνονται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χλμ. (όποιο επέλθει πρώτο) και 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.