To Dacia Sandero Stepway γίνεται πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα και με πλήρως υβριδικό κινητήριο σύνολο, με τις τιμές να εκκινούν από τα 21.900 ευρώ.

Τη γκάμα του Sandero Stepway, ενός αυτοκινήτου που βρίσκεται συνεχώς στις πρώτες θέσεις της λίστας με τα πιο δημοφιλή μοντέλα στην Ευρώπη, ενισχύει η Dacia με μια καινούργια επιλογή στα συστήματα κίνησης. Πρόκειται για το πλήρως υβριδικό σύνολο των 155 ίππων, το οποιίο ενσωματώνουν ήδη άλλα μοντέλα της μάρκας, όπως το Bigster, το Jogger και το Duster.

Πιο συγκεκριμένα, το υβριδικό σύστημα βασίζεται σε έναν ατμοσφαιρικό καδενάτο βενζινοκινητήρα 1,8 λίτρων απόδοσης 109 ίππων και 172 Nm ροπής, έναν ηλεκτροκινητήρα 49 ίππων και 205 Nm ροπής, μια μπαταρία 1,4 kWh και ένα αυτόματο κιβώτιο πολλαπλών λειτουργιών (multi-mode), αποδίδοντας συνδυαστικά 155 ίππους. Η Dacia ανακοινώνει πως το 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 8,3 δευτερόλεπτα, οι ρεπρίζ στο 80-120 χλμ./ώρα πετυχαίνεται σε 6,1 δλ., ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 180 χλμ./ώρα

Παρά τις γρήγορες επιδόσεις, το πλήρως υβριδικό Sandero Stepway προσφέρει παράλληλα υψηλή οικονομία καυσίμου, με τη μάρκα να ισχυρίζεται πως το αυτοκίνητο «καίει» μόνο 4,3-4,6 λίτρα κάθε 100 χιλιόμετρα σε μικτές συνθήκες, την ώρα που οι εκπομπές CO₂ ανέρχονται σε 100 γραμ./χλμ..

Οι τιμές του

Το Dacia Sandero Stepway Hybrid 155 προσφέρεται στην Ελλάδα σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις, τη «μεσαία» Expression και την πιο πλούσια Extreme με τις τιμές να ξεκινούν από 21.900 και 22.900 ευρώ. Θυμίζουμε πως το αυτοκίνητο διατίθεται επίσης στην Ελλάδα σε βενζίνη από 17.350 ευρώ και σε έκδοση διπλού καυσίμου με υγραέριο από 18.900 ευρώ.