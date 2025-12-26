Έφτασε στην Ελλάδα το νέο Toyota RAV4 – Οι τιμές του

Η Toyota ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην παρουσία του εμβληματικού RAV4 στην Ελλάδα, γνωστοποιώντας τις τιμές με τις οποίες ξεκινά τη σταδιοδρομία της η έκτη του γενιά.

Βασιζόμενο στην κληρονομιά των εμβληματικών προκατόχων του, εισάγει νέες προηγμένες τεχνολογίες και παράλληλα συνεχίζει στο ίδιο υβριδικό μονοπάτι που του χαρίζει χαμηλή κατανάλωση καυσίμου και δυνατές επιδόσεις.

Υβριδικό με 183 και 191 ίππους

Το νέο RAV4 έχει αποχαιρετά την βενζίνη και γίνεται διαθέσιμο στην Ελλάδα αποκλειστικά με αυτοφορτιζόμενα υβριδικά και plug-in υβριδικά σύνολα που έχουν ως βάση έναν τετρακύλινδρο ατμοσφαιρικό βενζινοκινητήρα 2,5 λίτρων και προαιρετικά συνδυάζονται με σύστημα τετρακίνησης.

Το υβριδικό σύστημα του RAV4, σύμφωνα με την Toyota, έχει δεχθεί βελτιώσεις σε κιβώτιο, μπαταρία, μονάδα διαχείρισης καθώς και σε άλλα εξαρτήματα και πλέον αποδίδει 183 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση και 191 PS στην τετρακίνητη AWD-i.

Plug-in υβριδικό με έως 304 ίππους

Το plug-in υβριδικό σύνολο αποτελείται από νέα μπαταρία ιόντων λιθίου χωρητικότητας 22,7 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να διανύει 100 χιλιόμετρα μόνο με ηλεκτρική ενέργεια (WLTP) και μπορεί να φορτιστεί σε ταχυφορτιστή (σπάνια δυνατότητα για PHEV μοντέλο) μέσα σε 30 λεπτά για το 10-80%.

To RAV4 έχει on-board φορτιστή 11 kW που του επιτρέπει να γεμίζει πλήρως τη μπαταρία του σε AC φορτιστή μέσα σε 3 ώρες.

Η συνδυαστική ισχύς ορίζεται σε 268 ίππους στην προσθιοκίνητη έκδοση και σε 304 ίππους με την «έξυπνη» τετρακίνηση (AWD-i), στην οποία το 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 5,8 δλ.

Οι τιμές Toyota RAV4

Το νέο Toyota RAV προσφέρεται στα επίπεδα εξοπλισμού Style, Black Edition, Black Edition+, GR Sport και Lounge, με τις τιμές να ξεκινούν από τα 39.900 ευρώ για την υβριδική δικίνητη έκδοση. Αναλυτικά oι αρχικές τιμές του νέου RAV4:

Toyota RAV4 Hybrid 183 PS: 39.900 ευρώ

Toyota RAV4 Hybrid 4Χ4 191 PS: 42.900 ευρώ

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 268 PS: 46.300 ευρώ

Toyota RAV4 Plug-in Hybrid 4X4 304 PS: 49.300 ευρώ

Η εισαγωγή έκδοση Style περιλαμβάνει 18 ιντσών ζάντες αλουμινίου, οθόνη 12,9″ στο κέντρο του ταμπό για την υποστήριξη του συστήματος ενημέρωσης και ψυχαγωγίας (συμβατή με Android Auto/Apple CarPlay), ψηφιακό cockpit 12,3″, Bluetooth, 6 ηχεία, σύστημα πλοήγησης, USB θύρα Type-C (πίσω x2), κάμερα οπισθοπορείας, ηλεκτρικά ρυθμίζομενη θέση οδηγού με λειτουργία μνήμης και φιμέ πίσω τζάμια.

Επιπλέον το ιαπωνικό SUV εξοπλίζεται με ηλεκτρική θύρα αποσκευών, θερμαινόμενους και αναδιπλούμενους καθρέφτες με φώτα υποδοχής, φώτα ημέρας και προβολείς LED, αυτόματη ρύθμιση ύψους προβολέων, εμπρός και πίσω προβολείς ομίχλης LED και μια πληρέστατη σουίτα από συστήματα ασφαλείας και υποβοήθησης οδήγησης.