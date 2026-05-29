Στην Ελλάδα το ταχύτερο Skoda Fabia παραγωγής – Η τιμή του

Το πιο γρήγορο Skoda Fabia που έχει βγει ποτέ από τις γραμμές παραγωγής της τσεχικής φίρμας είναι πλέον διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Η Skoda γιορτάζει τα 130 χρόνια ιστορίας της, ανοίγοντας και στην Ελλάδα τις παραγγελίες για το νέο Fabia 130. Η συγκεκριμένη σπορ έκδοση, η οποία θα κυκλοφορήσει σε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, αποτελεί το ταχύτερο Fabia παραγωγής που έχει παρουσιάσει ποτέ η μάρκα.

Με τιμή που ξεκινά από τις 29.950 ευρώ το νέο μοντέλο φέρνει στην κατηγορία των compact αυτοκινήτων έναν ξεχωριστό συνδυασμό υψηλών επιδόσεων, οδηγικής ακρίβειας και αγωνιστικής αισθητικής.

Η νέα αυτή συλλεκτική έκδοση βασίζεται στην ήδη επιτυχημένη έκδοση Monte Carlo, αλλά πηγαίνει τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου ένα βήμα παραπέρα. Διαθέτει αναβαθμισμένο κινητήρα, ειδικά ρυθμισμένο αυτόματο κιβώτιο DSG και σπορ ανάρτηση, ενώ οι σχεδιαστικές του λεπτομέρειες είναι άμεσα εμπνευσμένες από την πλούσια αγωνιστική παράδοση της Skoda Motorsport.

Με αυτόν τον τρόπο, το Fabia 130 καταφέρνει να συνδέσει ιδανικά την καθημερινή πρακτικότητα με το καθαρόαιμο performance DNA της εταιρείας, όπως αναφέρει η μάρκα.

Το νέο Skoda Fabia 130 είναι πλέον διαθέσιμο για προπαραγγελία στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Εμπόρων της Skoda σε όλη την Ελλάδα. Όσοι μάλιστα σπεύσουν να το αποκτήσουν, θα δουν τις πρώτες παραδόσεις των αυτοκινήτων να πραγματοποιούνται μέσα στο καλοκαίρι.

Επιδόσεις που ξεχωρίζουν

Η καρδιά του Fabia 130 είναι ο βελτιωμένος κινητήρας 1.5 TSI EVO2, απόδοσης 177 PS και 250 Nm ροπής. Το Τμήμα Τεχνικής Ανάπτυξης της Skoda Auto αναβάθμισε κρίσιμα εξαρτήματα, όπως την πολλαπλή εισαγωγής, τον αποσβεστήρα ταλαντώσεων στροφαλοφόρου και τα ζύγωθρα των βαλβίδων, ώστε ο κινητήρας να ανταποκρίνεται στη μεγαλύτερη ισχύ και στις αυξημένες στροφές λειτουργίας.

Η μέγιστη ισχύς των 177 PS αποδίδεται μεταξύ 5.750 και 6.000 σ.α.λ., ενώ η μέγιστη ροπή των 250 Nm είναι διαθέσιμη από τις 1.500 έως τις 4.000 σ.α.λ., εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και δυναμική επιτάχυνση σε ευρύ φάσμα στροφών.

Το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG 7 σχέσεων έχει ειδική ρύθμιση για τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης, με υψηλότερα σημεία αλλαγής σχέσεων, ταχύτερες αλλαγές, κατεβάσματα ταχυτήτων με διπλή αποσύμπλεξη στο Sport Mode καθώς και τροποιημένη συμπεριφορά πέδησης για πιο άμεση επαναεπιτάχυνση.

Σπορ ανάρτηση και ρύθμιση ακριβείας

Το Fabia 130 διαθέτει σπορ ανάρτηση με χαμηλότερα ελικοειδή ελατήρια κατά 15 χλστ. και ζάντες 18” Libra, προσφέροντας αυξημένη σταθερότητα, καλύτερο έλεγχο και πιο άμεση οδηγική αίσθηση. Το σύστημα διεύθυνσης έχει επαναρυθμιστεί για πιο ακριβή πληροφόρηση και ταχύτερη απόκριση, με προγράμματα Normal και Sport που προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του αυτοκινήτου στις οδηγικές προτιμήσεις.

Μέσω του μενού του αυτοκινήτου, ο οδηγός έχει πρόσβαση σε δυναμικό σύστημα ελέγχου δύο σταδίων:

• ASR Off, για ελεγχόμενη ολίσθηση σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες

• ASR Sport + ESC Sport, για μεγαλύτερη δυνατότητα ολίσθησης τροχών και πιο καθυστερημένη επέμβαση του ESC, προσφέροντας πιο ζωντανή και αυθεντική οδηγική εμπειρία

Σχεδίαση με αναφορές στα αγωνιστικά Fabia Rally2

Το Fabia 130 ξεχωρίζει με γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες σε σπόιλερ, αεροτομή και διαχύτη, καθώς και με ειδικά σήματα “130” στα εμπρός φτερά και την πίσω πόρτα. Οι προβολείς Bi-LED με μαύρα πλαίσια, οι μοναδικές ζάντες 18” Libra και η μικρότερη απόσταση από το έδαφος ενισχύουν τη δυναμική εικόνα του μοντέλου.

Στο πίσω μέρος, η μαύρη διακοσμητική λωρίδα παραπέμπει στα αγωνιστικά Fabia Rally2, ενώ οι διπλές απολήξεις εξάτμισης υπογραμμίζουν τον σπορ χαρακτήρα της έκδοσης.

Το Fabia 130 διατίθεται σε τέσσερις χρωματισμούς – λευκό, κόκκινο, μπλε και μαύρο – οι οποίοι συνδυάζονται με μαύρη οροφή και μαύρες κολόνες για πιο έντονη οπτική αντίθεση.

Εσωτερικό με οδηγικό προσανατολισμό

Στο εσωτερικό, το Fabia 130 συνδυάζει σπορ διάθεση, άνεση και προηγμένη τεχνολογία. Τα σπορ καθίσματα με ενισχυμένα πλευρικά στηρίγματα προσφέρουν ιδανική στήριξη στις στροφές, ενώ το σπορ πολυλειτουργικό τιμόνι τριών ακτίνων, τα μεταλλικά πεντάλ και τα μαρσπιέ από μαύρο αλουμίνιο δημιουργούν ένα περιβάλλον με ξεκάθαρο performance χαρακτήρα.

Το Virtual Cockpit 10” περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό, ενώ η οθόνη infotainment 8,25” προσφέρει προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας και ελέγχου.

130 χρόνια παράδοσης – ένα νέο κεφάλαιο επιδόσεων

Από το 1999, το Fabia έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της Skoda, με περισσότερες από 5 εκατομμύρια μονάδες παραγωγής παγκοσμίως. Οι εκδόσεις RS, R5 και Rally2 καθιέρωσαν το Fabia ως σημείο αναφοράς στις επιδόσεις, με σχεδόν 700 αγωνιστικά Fabia Rally2 να έχουν παραδοθεί σε ιδιώτες οδηγούς και ομάδες σε όλο τον κόσμο.

Το νέο Fabia 130 συνεχίζει αυτή την κληρονομιά, μεταφέροντας στοιχεία από τη φιλοσοφία των αγώνων στην καθημερινή οδήγηση.