Στην Ελλάδα τα ανανεωμένα SEAT Ibiza και Arona (τιμές)

Τα ανανεωμένα SEAT Ibiza και Arona είναι πλέον διαθέσιμα για παραγγελία στην Ελλάδα με τιμές από 16.690 και 18.990 ευρώ αντίστοιχα.

Το ταξίδι τους στην ελληνική αγορά ξεκινούν τα SEAT Ibiza και Arona, τα δύο δημοφιλέστερα μοντέλα της ισπανικής μάρκας, τα οποία σταδιοδρομούν εμπορικά με σημαντικές αναβαθμίσεις σε σχεδίαση, ποιότητα κατασκευής και τεχνολογικό εξοπλισμό, διατηρώντας παράλληλα αρκετά προσιτές τιμές.

Από 16.690 ευρώ το Ibiza

Το SEAT Ibiza, που φέτος συμπληρώνει 42 χρόνια παρουσίας και αποτελεί το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της μάρκας, συνδυάζεται με ατμοσφαιρικούς (MPI) και υπερτροφοδοτούμενους (TSI) κινητήρες και προσφέρεται σε δύο εκδόσεις Business και FR, με τις τιμές να ξεκινούν από 16.690 ευρώ, μετά το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έκπτωση 500 ευρώ ανεξαρτήτως έκδοσης ή κινητήρα.

Αναλυτικά οι τιμές του Ibiza:

SEAT Ibiza 1.0 MPI 80 PS Business: 16.690 ευρώ

SEAT Ibiza 1.0 TSI 95 PS Business: 17.690 ευρώ

SEAT Ibiza 1.0 TSI 115 PS FR: 19.690 ευρώ

SEAT Ibiza 1.0 TSI DSG 115 PS FR: 21.490 ευρώ

SEAT Ibiza 1.5 TSI DSG 150 PS FR: 24.490 ευρώ

Από 18.990 ευρώ το Arona

Η γκάμα κινητήρων του Arona περιλαμβάνει βενζινοκινητήρες TSI με ισχύ από 95 PS έως 150 PS, σε συνδυασμό με χειροκίνητο κιβώτιο ή DSG διπλού συμπλέκτη. Το SEAT Arona διατίθεται σε εκδόσεις Style και FR, με τιμή από 18.990 ευρώ, μετά το ισχύον προωθητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει έκπτωση 500 ευρώ σε όλες τις επιλογές.

Αναλυτικά οι τιμές του Arona: