Το ανανεωμένο BYD Seal διαθέτει περισσότερους αποθηκευτικούς χώρους, είναι αναβαθμισμένο σε τεχνολογία, έχει περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης και προσφέρεται με πλούσιο εξοπλισμό.

Την έναρξη της διαθεσιμότητας του ανανεωμένου Seal στην Ελλάδα ανακοίνωσε η BYD, σημειώνοντας πως το κινεζικό σεντάν ενσωματώνει πλέον στοχευμένες αναβαθμίσεις που ενισχύουν την καθημερινή πρακτικότητα, την άνεση και την εμπειρία του οδηγού, διατηρώντας παράλληλα όλα τα χαρακτηριστικά που το έχουν καθιερώσει ως μία από τις κορυφαίες προτάσεις.

Περισσότεροι αποθηκευτικοί χώροι

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναβάθμισης αφορά τους αποθηκευτικούς χώρους. Ο χώρος αποσκευών αυξάνεται στα 485 λίτρα, προσφέροντας σημαντικά μεγαλύτερη ευχρηστία, ενώ ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) μεγαλώνει από 53 σε 72 λίτρα, αξιοποιώντας ακόμη καλύτερα τα πλεονεκτήματα της αμιγώς ηλεκτρικής αρχιτεκτονικής του δαπέδου.

Παράλληλα, προστίθεται πρακτικός γάντζος συγκράτησης αποσκευών στο πορτμπαγκάζ, ασφαλίζοντας τη μεταφορά αντικειμένων.

Αναβαθμίσεις σε τεχνολογία και συνδεσιμότητα

Το BYD Seal εξοπλίζεται πλέον με Bluetooth Key, επιτρέποντας το κλείδωμα, το ξεκλείδωμα και τη χρήση του οχήματος μέσω συμβατών έξυπνων συσκευών, προσφέροντας ακόμη

μεγαλύτερη ευκολία στην καθημερινότητα.

Παράλληλα, προστίθεται το Driver Fatigue Monitor (DMS), ένα προηγμένο σύστημα παρακολούθησης του οδηγού που συμβάλλει στην έγκαιρη ανίχνευση ενδείξεων κόπωσης ήαπόσπασης της προσοχής και ενισχύει περαιτέρω το ήδη ολοκληρωμένο πακέτο προηγμένωνσυστημάτων υποβοήθησης οδηγού (ADAS).

Νέες επιλογές εξατομίκευσης

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Ocean Aesthetics παραμένει αναλλοίωτη, όμως στο ανανεωμένο Seal αποκτά ακόμη πιο σύγχρονη εικόνα μέσα από νέες επιλογές χρωμάτων αμαξώματος και νέο σχεδιασμό ζαντών αλουμινίου 19 ιντσών. Στη χρωματική παλέτα προστίθενται οι νέες αποχρώσεις Ruby Red και Lavender Grey, ενώ το Space Black αντικαθίσταται από το νέο Obsidian Black.

Μπαταρία 82,5 kWh και ισχύς 532 ίππων

To ανανεωμένο Seal προσφέρεται στην Ελλάδα, τουλάχιστον αρχικά, αποκλειστικά με μια μπαταρία χωρητικότητας 82,5 kWh και χημείας LFP που είναι σε θέση να προσφέρει αυτονομία 520 χιλιομέτρων (WLTP) και μόνο σε μία εξοπλιστική έκδοση με όνομα Excellence.

Η φόρτιση σε ποσοστό 30-80% διαρκεί 26 λεπτά σε φορτιστή DC (150 kW), ενώ μία πλήρης φόρτιση (0-100%) σε φορτιστή AC (11 kW) διαρκεί 8,6 ώρες. Η επίδοση 0-100 χλμ./ώρα διαρκεί μόλις 3,8 δλ. και η δύναμη των 532 ίππων μεταφέρεται στο δρόμο μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, με τον καθένα να είναι τοποθετημένος σε διαφορετικό άξονα.

Η ανάρτηση αποτελείται από διπλά ψαλίδια στους εμπρός τροχούς και πέντε συνδέσμους πίσω, ενώ το αυτοκίνητο διαθέτει αμορτισέρ μεταβλητής απόσβεσης ανάλογα με τη συχνότητα των κραδασμών για άριστη απόκριση. Για την επιβράδυνση του αυτοκινήτου φροντίζουν αεριζόμενοι δίσκοι σε όλους τους τροχούς.

Στον στάνταρ εξοπλισμό, εκτός από το πλήρες πακέτο βοηθημάτων οδήγησης, ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, περιλαμβάνονται: LED φώτα εμπρός & πίσω με αυτόματη ενεργοποίηση, ζάντες 19 ιντσών, ηλεκτρικό άνοιγμα της θύρας χώρου αποσκευών, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα/αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, πανοραμική ηλιοροφή, ambient ατμοσφαιρικός εσωτερικός φωτισμός καμπίνας επιβατών, αυτόματος κλιματισμός δύο ζωνών, πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών & οθόνη αφής infotainment 15,6 ιντσών με πλοήγηση, δύο βάσεις για ασύρματη φόρτιση Smartphone, πανοραμική κάμερα 360°, αντλία θερμότητας και Heads-Up Display μεταξύ άλλων.

Τιμή και εγγύηση

Η τιμή του ανανεωμένου BYD Seal των 532 ίππων στην έκδοση Excellence ξεκινάει από τα 43.990 ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας την επιδότηση των 3.000 ευρώ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και την έκπτωση Electric Bonus της φίρμας ύψους 5.000 ευρώ.

Το Seal συνοδεύεται από 6 χρόνια βασική εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).