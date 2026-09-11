Στην Ελλάδα το ανανεωμένο Changan Deepal S07 Pro – Η τιμή του

Το ανανεωμένο Changan Deepal S07 Pro είναι πλέον διαθέσιμο στη χώρα μας. Κάθε αγορά συνδυάζεται με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών.

Διαθέσιμο στην ελληνική αγορά είναι πλέον το ανανεωμένο Deepal S07 Pro, με την Changan να αναφέρει πως το αυτοκίνητο συνδυάζει δυναμικές επιδόσεις, προηγμένη τεχνολογία μπαταριών και εντυπωσιακή αυτονομία, θέτοντας νέα πρότυπα στην κατηγορία των D-SUV.

Με προηγμένη μπαταρία LFP

Το μοντέλο εξοπλίζεται πλέον με προηγμένη μπαταρία τεχνολογίας LFP χωρητικότητας 77,94 kWh, η οποία προσφέρει μέγιστη ασφάλεια, θερμική σταθερότητα και μεικτή αυτονομία έως 500 χλμ. (αστική 728 χλμ. (WLTP). Ο ισχυρός ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 200 kW (258 PS) και 290 Nm ροπής ενώ παράλληλα, η αρχιτεκτονική ταχείας φόρτισης επιτρέπει την αναπλήρωση της μπαταρίας από το 30% στο 80% σε μόλις 15 λεπτά.

Η νέα έκδοση αναβαθμίζει την οδηγική εμπειρία χάρη στην προηγμένη ανάρτηση Frequency Selective Damping (FSD) με Hydraulic Rebound Stop (HRS) στον βασικό εξοπλισμό. Το σύστημα προσαρμόζει αυτόματα την απόσβεση των αμορτισέρ, περιορίζοντας τη βύθιση κατά το φρενάρισμα, εξαλείφοντας τις κλίσεις στις στροφές και απορροφώντας τις ανωμαλίες του οδοστρώματος για απόλυτη άνεση και σταθερότητα.

Παράλληλα, τα συστήματα Super Anti-Slip, Snow Mode και Dynamic Motor Control προσφέρουν ακαριαίο έλεγχο της πρόσφυσης με χρόνο απόκρισης μόλις 2 ms. Ρυθμίζοντας άμεσα τη ροπή του ηλεκτροκινητήρα, εξασφαλίζουν ομαλή επιτάχυνση και απόλυτη σιγουριά ακόμη και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, όπως σε βρεγμένο οδόστρωμα, χιόνι ή πάγο.

Σχεδιασμένο για τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς

Το Deepal S07 Pro έχει εξελιχθεί με γνώμονα τις απαιτήσεις των Ευρωπαίων οδηγών. Διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS), εξελιγμένες τεχνολογίες ασφάλειας και ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον νέας γενιάς, ανταποκρινόμενο πλήρως στα αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Το Deepal S07 Pro είναι διαθέσιμο στην έκδοση Ultra. Ξεχωρίζουν στοιχεία όπως: ζάντες αλουμινίου Aeroblade 20’’, Head-up Display με AR, ενεργή προσαρμοζόμενη ανάρτηση επιλεκτικής απόσβεσης ηλεκτρικές κρυφές θυρολαβές ηλεκτρική πόρτα χώρου αποσκευών, αυτόματη αναδίπλωση πλαϊνών καθρεφτών, frameless παράθυρα με φιμέ κρύσταλλα, πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκίαστρο, ηλεκτρική ρύθμιση εμπρός καθισμάτων, εμπρός καθίσματα θερμαινόμενα / με εξαερισμό, κάμερα περιμετρικής ορατότητας 360°, ασύρματη φόρτιση smartphone 40W κ.α

Τιμολογιακή τοποθέτηση και εγγύηση

Το ανανεωμένο Deepal S07 Pro είναι διαθέσιμο στην έκδοση Ultra, με τιμή εκκίνησης από 38.990 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του EV Bonus από την Changan Hellas και τη κρατική επιδότηση.

Η Changan συνοδεύει το Deepal S07 Pro με εργοστασιακή εγγύηση 7 ετών ή 160.000 χλμ., καθώς και εγγύηση μπαταρίας υψηλής τάσης 8 ετών ή 200.000 χλμ., ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το αίσθημα ασφάλειας και αξιοπιστίας για τον ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα προσφέρεται οδική βοήθεια 7 ετών.