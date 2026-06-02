Στην Ελλάδα το ανανεωμένο Opel Astra – Πόσο κοστίζει

Η εμπορική πορεία του ανανεωμένου Opel Astra στην Ελλάδα ξεκινάει με τέσσερις επιλογές κινητήρων, φρέσκια σχεδίαση και αναβαθμισμένο τεχνολογικό εξοπλισμό.

Το ανανεωμένο Opel Astra ξεκίνησε το ταξίδι του στην Ελλάδα Ελλάδα με μεγάλη ποικιλία κινητήρων, καθώς είναι διαθέσιμο ως ηλεκτρικό, plug-in υβριδικό, ήπια υβριδικό με σύστημα 48V αλλά και με κινητήρα πετρελαίου.

Η πιο προσιτή επιλογή αφορά τον 1,5 λίτρων πετρελαιοκινητήρα που αποδίδει 130 ίππους και συνδυάζεται αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, με τις τιμές του να εκκινούν από τα 24.900 ευρώ.

Σημαντικό εμπορικό ενδιαφέρον αναμένεται να αντλήσει η ήπια υβριδική επιλογή 48V (από 26.900 ευρώ), η οποία συνδυάζει έναν κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων με ηλεκτρικό σύστημα, αποδίδοντας 145 ίππους. Το αυτοκίνητο με αυτό το κινητήριο σύνολο εκκινεί ηλεκτρικά στο φανάρι και συνεχίζει να κινείται ηλεκτρικά για λίγα μέτρα, πριν αναλάβει ο θερμικός κινητήρα, προσφέροντας έτσι μειωμένη κατανάλωση μέσα στην πόλη.

Οι φίλοι της ηλεκτροκίνησης έχουν την επιλογή του Astra Electric, το οποίο εφοδιάζεται με μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 58 kWh που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κάνει έως 454 χιλιόμετρα μόνο ηλεκτρικά. Η τιμή του (συμπεριλαμβάνονται τα τρέχοντα προωθητικά προγράμματα της εταιρείας και η κρατική επιδότηση) εκκινεί από τα 37.600 ευρώ.

Την γκάμα συμπληρώνει η plug-in υβριδική έκδοση που αποδίδει συνδυαστικά 196 ίππους και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να κινείται μόνο με ρεύμα για 84 χιλιόμετρα, ενώ ταυτόχρονα τον απαλλάσσει από το φόρο εταιρικής χρήσης. Η λιανική τιμή του plug-in υβριδικού Astra ξεκινάει από 41.000 ευρώ.

Σχεδιαστικές αλλαγές και νέος φωτισμός

Εξωτερικά, το Astra υιοθετεί τη νέα εκδοχή της σχεδιαστικής ταυτότητας Opel Vizor, η οποία είναι λεπτότερη και ενσωματώνει για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο μοντέλο το φωτιζόμενο σήμα της μάρκας (Opel Blitz). Η εμπρός σχεδίαση αντλεί στοιχεία από το πρωτότυπο Corsa GSE Vision Gran Turismo.

Τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου ενισχύουν τα νέα σχέδια ζαντών αλουμινίου 17’’ και 18’’, καθώς και το νέο μεταλλικό χρώμα “Kontur White”, το οποίο σε συνδυασμό με τη μαύρη οροφή αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σύγχρονη αισθητική του Astra.

Ένα από τα σημαντικότερα highlights του μοντέλου – και μοναδικό στην compact κατηγορία – παραμένει το βραβευμένο σύστημα φωτισμού Intelli-Lux HD. Με περισσότερα από 50.000 στοιχεία LED, προσαρμόζει δυναμικά τη δέσμη φωτισμού στις συνθήκες του δρόμου, προσφέροντας κορυφαία ορατότητα χωρίς να ενοχλεί τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το σύστημα ανιχνεύει ακόμη και τις πινακίδες κυκλοφορίας, μειώνοντας επιλεκτικά την ένταση των LED ώστε να περιορίζονται οι αντανακλάσεις προς τον οδηγό.

Εσωτερικό και εξοπλισμός άνεσης

Οι αναβαθμίσεις συνεχίζονται και στο εσωτερικό, όπου το Astra προσφέρει μια ακόμη πιο σύγχρονη εμπειρία οδήγησης, με καθαρό σχεδιασμό, ανανεωμένα γραφικά και βελτιωμένη εργονομία.

Κεντρικό ρόλο διαδραματίζουν τα εργονομικά καθίσματα Intelli-Seats, τα οποία προσφέρονται standard σε όλες τις εκδόσεις. Χάρη στη χαρακτηριστική εγκοπή στο κέντρο του καθίσματος, προσφέρουν υψηλότερα επίπεδα άνεσης ακόμη και σε πολύωρα ταξίδια. Παράλληλα, το infotainment είναι πλέον πιο γρήγορο και διαισθητικό, ενώ οι νέες ψηφιακές οθόνες ενισχύουν τον premium και τεχνολογικό χαρακτήρα του cockpit.

Σε πλήρη εναρμόνιση με τη φιλοσοφία “Greenovation” της Opel, στο εσωτερικό χρησιμοποιούνται υλικά που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση πόρων. Το τιμόνι καλύπτεται εξ ολοκλήρου με vegan υλικά, ενώ τα προαιρετικά AGR καθίσματα διαθέτουν επένδυση ReNewKnit™, ένα καινοτόμο μονοϋλικό υψηλής ποιότητας με premium υφή και αισθητική.